Прогноз на матч Вест Хэм- Ньюкасл 8 октября 2023 года

Прогноз на матч Вест Хэм не проиграет Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В восьмом туре чемпионата Англии состоится матч между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом". Гости набрали неплохой ход и на неделе уничтожили ПСЖ в Лиге чемпионов.

"Вест Хэм"

Лондонская команда потерпела поражения от двух лидеров, что немного подорвало их турнирное положение в топ-четверке. В прошлом туре они добыли победу над “Шеффилдом”, но эта победа не улучшила их положение в турнирной таблице.

Однако победа над еще одним фаворитом может вернуть хозяев в еврозону, если не в топ-четверку.

“Ньюкасл”

После провального старта сезона команда снова набрала ход и сейчас имеет серию из трех побед подряд. После победы над "Астон Виллой" они потерпели три поражения подряд - от тех же двух лидеров и "Брайтона".

Даже после последних успехов “сороки” занимают восьмое место, отставая на один пункт от "Вест Хэма". Они также разгромили "ПСЖ" в Лиге чемпионов со счетом 4:1 и подходят к отчетной игре в хорошей форме.

Прогноз на матч "Вест Хэм - Ньюкасл"

Интересно, что "Ньюкасл" не пропустил гол в последних трех матчах и добыл победы во в каждом из них. По мнению букмекеров, фаворитом является домашняя команда. При этом у "Вест Хэма" есть отличные шансы в этом матче и я думаю ставить в этом направлении.

После такой серии побед, какую смогли показать гости, им будет сложно сохранить тот же настрой и форму. Предлагаю поставить на то, что лондонцы не проиграют по коэффициенту 1.72.

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