Прогноз на матч Победа Рома Коэф.: 1.833 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

26 августа на "Марк Антонио Бентегоди" (Верона) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Верона" встретится с "Ромой". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Верона"

Клуб имеет в активе сенсационный чемпионский титул - он взял "скудетто" в 1985-м году. И примерно в то же время трижды добирался до финала кубка страны, правда, постоянно проигрывая там. Потом, правда, "мастиффы" стали максимум "футбольным лифтом", не часто поднимаясь в Серию А. Закрепиться получилось только при Юриче. Иван покинул проект в 2021-м году, но и потом удается удерживаться в высшем дивизионе страны. Весной закончили вообще-то на 18-й позиции, но набрала те же 31 очко, что и "Специя". По регламенту, проводили матч за выживание, и его выиграли "Эллас". Летом тут появился и новый наставник, Барони, что поднял и сохранил "Лечче" в итальянской футбольной элите. А состав укрепили, в том числе, Мбоула, Сапонара и Бонаццоли. Последний, к слову, и забил единственный гол, что принес победу "Эмполи".

"Рома" Команда так и не смогла вернуться в Лигу чемпионов ни в 1-й, ни во 2-й год после возвращения Жозе Моуриньо в итальянский футбол. Не получилось даже использовать 10-очковый штраф "Ювентуса". Были, возможны, расчеты "Особенного" на успех в Лиге Европы, что получилось у него чуть ранее в "Манчестер Юнайтед". Но в финале в серии пенальти сильнее оказался вечный триумфатор турнира, "Севилья". Пока что тренер остается, а вот Матич - нет. 1 из любимых футболистов наставника разругался с ним и ушел. Нет и Вейналдума, Ибаньеса, Шомуродова. Но при этом в "вечный город" перебрались Паредес, Ренату Саншеш, Ндика и Ауар, оставили и Диего Льоренте. "Волки" стартовали дома с "Салернитаной". У той дублем разразились Беллотти и Кандрева, и все закончилось 2-2. Статистика личных встреч "Джалоросси" дважды справились в прошлом сезоне с "эллинами". Прогноз Букмекеры не верят, что "волки" из столицы допустят 2-ю осечку кряду. Ждем от гостей победы в этом футбольном поединке (коэффициент - 1,833).

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