EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Верона - Рома 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Верона - Рома 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Верона - Рома 26 августа 2023 года
Верона Верона
Серия А Италия 26 авг 2023, 14:45 Верона - Рома
-
- : -
Италия, Verona, М.А. Бентегоди
Рома Рома
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 1.833
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

26 августа на "Марк Антонио Бентегоди" (Верона) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Верона" встретится с "Ромой". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Верона"

Клуб имеет в активе сенсационный чемпионский титул - он взял "скудетто" в 1985-м году. И примерно в то же время трижды добирался до финала кубка страны, правда, постоянно проигрывая там. Потом, правда, "мастиффы" стали максимум "футбольным лифтом", не часто поднимаясь в Серию А. Закрепиться получилось только при Юриче. Иван покинул проект в 2021-м году, но и потом удается удерживаться в высшем дивизионе страны. Весной закончили вообще-то на 18-й позиции, но набрала те же 31 очко, что и "Специя". По регламенту, проводили матч за выживание, и его выиграли "Эллас". Летом тут появился и новый наставник, Барони, что поднял и сохранил "Лечче" в итальянской футбольной элите. А состав укрепили, в том числе, Мбоула, Сапонара и Бонаццоли. Последний, к слову, и забил единственный гол, что принес победу "Эмполи".

"Рома"

Команда так и не смогла вернуться в Лигу чемпионов ни в 1-й, ни во 2-й год после возвращения Жозе Моуриньо в итальянский футбол. Не получилось даже использовать 10-очковый штраф "Ювентуса". Были, возможны, расчеты "Особенного" на успех в Лиге Европы, что получилось у него чуть ранее в "Манчестер Юнайтед". Но в финале в серии пенальти сильнее оказался вечный триумфатор турнира, "Севилья". Пока что тренер остается, а вот Матич - нет. 1 из любимых футболистов наставника разругался с ним и ушел. Нет и Вейналдума, Ибаньеса, Шомуродова. Но при этом в "вечный город" перебрались Паредес, Ренату Саншеш, Ндика и Ауар, оставили и Диего Льоренте. "Волки" стартовали дома с "Салернитаной". У той дублем разразились Беллотти и Кандрева, и все закончилось 2-2.

Статистика личных встреч

"Джалоросси" дважды справились в прошлом сезоне с "эллинами".

Прогноз

Букмекеры не верят, что "волки" из столицы допустят 2-ю осечку кряду. Ждем от гостей победы в этом футбольном поединке (коэффициент - 1,833).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Рома
Коэф.: 1.833
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Лига конференций 24 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Динамо Киев Коэф.: 2.34 Бешикташ Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Лига Европы 24 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Славия Прага Коэф.: 1.69 Заря Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Лига Европы 24 авг 2023, 14:00 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года ОИ Любляна Коэф.: 1.72 Карабах Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Ла Лига Испания 25 авг 2023, 13:30 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Лас-Пальмас Коэф.: 2 Реал Сосьедад Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Чемпионшип Англия 25 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Халл Сити Коэф.: Бристоль Сити
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 Барселона выкупит Канселу у Манчестер Сити, но при одном условии Новости футбола Сегодня, 15:35 Карим Бензема недоволен главным тренером Аль-Иттихад Новости футбола Сегодня, 15:17 Скандальный нападающий Манчестер Юнайтед Гринвуд может сменить сборную Новости футбола Сегодня, 14:45 Лига Конференций. Днепр-1 спасся в меньшинстве, Астон Вилла забила пять голов Новости футбола Сегодня, 14:40 Барселона может продать опытного защитника Новости футбола Сегодня, 14:20 Манчестер Сити хочет купить полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 13:50 Ювентус может вернуть звездного испанского нападающего Новости футбола Сегодня, 13:34 Милан вступил в борьбу за талантливого нападающего ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:28 Манчестер Сити объявил о продлении контракта со звездным полузащитником Новости футбола Сегодня, 11:50 Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года