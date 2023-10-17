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Прогноз на матч США — Гана 18 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
США - Гана прогноз
США США
Международные товарищеские матчи Сегодня, 20:30 США - Гана
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Международные,
Гана Гана
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.95
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Сборные США и Ганы в ночь на 17 октября сыграют в товарищеском матче.

США

Сборная США недавно участвовала в плей-офф Золотого Кубка КОНКАКАФ, где дошла до полуфинала. Они проиграли в серии пенальти против Панамы, что стало сюрпризом для многих.

После этого американцы провели три товарищеских матча, в которых одержали победы над Узбекистаном (3:0) и Оманом (4:0). Но их последняя игра против Германии (1:3) не была впечатляющей.

Гана

Сборная Ганы смогла пройти квалификацию на Кубок Африки и заняла первое место в своей группе, набрав 12 очков. В последнем матче они одолели ЦАР со счетом 2:1. В товарищеском матче они также победили Либерию (3:1), но потом уступили Мексике (0:2).

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды провели четыре матча и по два раза соперники огорчали друг друга. В последний раз команды встречались в 2017 году и тогда американцы праздновали победу.

Согласно статистике, США являются фаворитами встречи. Они одержали 2 победы в основное время из пяти матчей, в то время как Гана имеет также 2 победы из пяти игр. В последней встрече между этими соперниками победу одержали США со счетом 2:1.

Мы предлагаем обратить внимание на тоталы по голам и угловым. В играх с участием сборной США часто происходит много угловых, и в этом матче не стоит ожидать исключения. Также стоит ожидать результативности в данной встрече. Буду ставить на то, что в игре забьют более чем 2,5 мяча.

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