Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 12-го тура чемпионата Италии состоится матч между "Сассуоло" и "Салернитаной". Сейчас соперники переживают не лучшие времена и не блещут в турнирной таблице. Встреча пройдет 10 ноября.

Сассуоло

Эта команда не побеждала в последних четырех матчах и после такой серии неудач скатилась на 14-е место. У них есть возможность оторваться от зоны вылета в этом матче против "Салернитаны", особенно учитывая их неплохие выступления на домашней арене.

К слову, говорить об этом пока рано, так как для начала они должны прервать серию без побед.

Салернитана

На сегодняшний день эта команда является единственной в чемпионате Италии, которая до сих пор не одержала ни одной победы.

Весьма заслуженно они занимают последнее место и находятся в безнадежном положении как в игровом плане, так и в показателях.

В 11 матчах нового сезона Салернитана пропустила 22 гола и уже сейчас она отстает от спасительного 17-го места на пять пунктов.

Прогноз на игру и интересные факты

"Салернитана" не знает вкуса побед в последних 12 матчах. Кроме того, эта команда не забила голов в 5 из последних 6 матчей.

Обе команды имеют проблемы с игрой в заключительной стадии атак, но при этом пропускают много. Нет сомнений, что соперники будут стремиться прервать свои серии без побед и, чтобы это сделать, им нужно атаковать. Буду ставить на исход тотал матча больше 2.5 по коэффициенту 1.63. Кому такая ставка не нравится, можете также присмотреться к исходу обе команды забьют, на что коэффициент может быть слегка ниже.

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