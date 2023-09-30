EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года

Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Сассуоло - Монца прогноз
Сассуоло Сассуоло
Серия А Италия 02 окт 2023, 12:30 Сассуоло - Монца
-
- : -
Италия, Reggio Emilia, Мапей - Читта дель Триколоре
Монца Монца
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче седьмого тура итальянской Серии А Сассуоло на Читта дель Триколоре будет принимать Монцу. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по среднеевропейскому времени.

Сассуоло

Подопечные Алессио Дионизи пока обходятся без ничьих в этом сезоне. Команда в предыдущих двух турах неожиданно в домашних стенах разобралась с Ювентусом, а затем в гостях нанесла первое поражение в сезоне Интеру. Форварды Берарди и Пинамонти забили на двоих уже 8 голов в чемпионате.

Сассуоло вряд ли сможет замахнуться на попадание в еврокубки, но за свое место в середине таблицы поборется точно. Пока сложно сказать какой максимум этой команды, но проблемы своим соперникам Сассуоло будет доставлять однозначно.

После шести туров команда имеет три победы и столько же поражений.

Монца

Команда проводит всего второй сезон в Серии А в своей истории. В прошлом году Монца смогла громко заявить о себе финишировав на 11 месте. Явно никто не ожидал от дебютантов такой прыти. Ведь в 2019 году «бело-красные» выступали аж в Серии С, третьем по рангу дивизионе страны.

В нынешнем чемпионате команда показывает привычный футбол и пока идет на пятнадцатом месте. Из успешных результатов только победа над Эмполи. Есть в активе команды и несколько ничьих.

Монца достаточно мало забивает — лишь 2 гола в последних 4 матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сассуоло забивает в четырех матчах подряд, при чем не менее двух голов за игру.

Монца не побеждает в гостях 4 матча кряду в Серии А. Последняя победа была как раз тут, на Читта дель Триколоре.

В своей истории команды встречались всего 13 раз, при чем только дважды в рамках Серии А. Небольшой перевес на стороне Монцы.

Прогноз

Учитывая игровую форму команд, а особенно хозяев, предположу, что голов будет много. Поэтому, ставить буду на Тотал Больше 2.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Астон Вилла Коэф.: 1.75 Брайтон Рекомендуем 1xBet
Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Саутгемптон Коэф.: 1.71 Лидс Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Коэф.: 1.65 Кейптаун Сперс Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Лечче Коэф.: 1.81 Наполи Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Майнц 05 Коэф.: 2.27 Байер Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду высказался о девятой подряд победе Аль-Насра Новости футбола Сегодня, 04:37 Три легенды вместе. Месси опубликовал совместное фото з Зиданом и Бекхэмом Новости футбола Сегодня, 04:33 Барселона разорвала отношения с Севильей Новости футбола Сегодня, 04:00 Манчестер Юнайтед уже имеет планы на трансферы в 2024 году Новости футбола Сегодня, 03:51 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура Новости футбола Сегодня, 03:27 Вингер Барселоны, скорее всего, не сыграет с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:00 Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть Новости футбола Сегодня, 02:47 Цена Деклана Райса помешала его переходу в Баварию Новости футбола Сегодня, 02:00 В Интер Майами сообщили важные новости о состоянии Месси Новости футбола Сегодня, 01:32 Куртуа высказался о конкуренции с Кепой в Реале
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Бёрнли 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Лутон Таун 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити 30 сентября 2023 года