Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче седьмого тура итальянской Серии А Сассуоло на Читта дель Триколоре будет принимать Монцу. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по среднеевропейскому времени.

Сассуоло

Подопечные Алессио Дионизи пока обходятся без ничьих в этом сезоне. Команда в предыдущих двух турах неожиданно в домашних стенах разобралась с Ювентусом, а затем в гостях нанесла первое поражение в сезоне Интеру. Форварды Берарди и Пинамонти забили на двоих уже 8 голов в чемпионате.

Сассуоло вряд ли сможет замахнуться на попадание в еврокубки, но за свое место в середине таблицы поборется точно. Пока сложно сказать какой максимум этой команды, но проблемы своим соперникам Сассуоло будет доставлять однозначно.

После шести туров команда имеет три победы и столько же поражений.

Монца

Команда проводит всего второй сезон в Серии А в своей истории. В прошлом году Монца смогла громко заявить о себе финишировав на 11 месте. Явно никто не ожидал от дебютантов такой прыти. Ведь в 2019 году «бело-красные» выступали аж в Серии С, третьем по рангу дивизионе страны.

В нынешнем чемпионате команда показывает привычный футбол и пока идет на пятнадцатом месте. Из успешных результатов только победа над Эмполи. Есть в активе команды и несколько ничьих.

Монца достаточно мало забивает — лишь 2 гола в последних 4 матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сассуоло забивает в четырех матчах подряд, при чем не менее двух голов за игру.

Монца не побеждает в гостях 4 матча кряду в Серии А. Последняя победа была как раз тут, на Читта дель Триколоре.

В своей истории команды встречались всего 13 раз, при чем только дважды в рамках Серии А. Небольшой перевес на стороне Монцы.

Прогноз

Учитывая игровую форму команд, а особенно хозяев, предположу, что голов будет много. Поэтому, ставить буду на Тотал Больше 2.5.

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