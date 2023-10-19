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Прогноз на матч Сассуоло — Лацио 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Сассуоло - Лацио прогноз
Сассуоло Сассуоло
Серия А Италия 21 окт 2023, 14:45 Сассуоло - Лацио
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Италия, Reggio Emilia, Мапей - Читта дель Триколоре
Лацио Лацио
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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В рамках девятого тура итальянской Серии А состоится матч между Сассуоло и столичным Лацио. Встреча пройдет на Мапей Стэдиум в Реджо-Эмилии 21 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Сассуоло

Для этой команды старт нового сезона выдался чем-то ужасным. Они потерпели три поражения в четырех первых турах, что сразу же отправило их в нижнюю часть таблицы.

После этого пошли победы, причем они были очень яркими — над Ювентусом и Интером, а затем снова неудачные матчи против Лечче и Монцы.

Перед поединком с Лацио команда занимает 12-е место, имея в своем активе 10 очков.

Лацио

Команда Маурицио Сарри оставляет двоякое впечатление от своей игры. С одной стороны «орлы» стараются играть в динамичный атакующий футбол, а с другой иногда буквально мучаются на поле и не в состоянии обыграть Дженоа или Лечче, как было на старте этого сезона.

В минувшем сезоне Лацио выдал свой лучший результат в Серии А за последние годы. Команда пришла к финишу сразу за спиной Наполи и получила право играть в Лиге Чемпионов, где успела стартовать ничьей с испанским Атлетико и гостевой победой над Селтиком. В обоих случаях римляне забивали на последних минутах.

А вот в чемпионате подопечные Сарри с тремя победами в восьми поединках аж на 13-й строчке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сассуоло на своем поле выиграл только два матча из последних семи.
  • Лацио потерпел лишь одно поражение в предыдущих шести матчах.
  • Между собой команды не играют в ничью с 2019-го года.

Прогноз


Команды привыкли демонстрировать яркий, атакующий футбол, поэтому ставить буду на Тотал Больше 2.5.

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