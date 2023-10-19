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Прогноз на матч Торино — Интер 21 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Торино - Интер М прогноз
Торино Торино
Серия А Италия 21 окт 2023, 12:00 Торино - Интер М
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- : -
Италия, Turin, Олимпико Гранде Торино
Интер М Интер М
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.81
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В рамках девятого тура итальянской Серии А состоится матч между Торино и Интером. Встреча пройдет на Стадио Олимпико в Турине 21 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Торино

Команда исторически является одной из самых титулованных в Италии. Львиная доля трофеев была завоевана в период после Второй мировой войны. А из последних значимых достижений, можно отметить Кубок Италии в 1993 году.

В начале 2000-х Торино пережил банкротство. А с сезона 2012/2013 команда стабильно выступает в Серии А. Наивысшим достижением за этот период является седьмое место.

Новый сезон «быки» тоже начали неплохо. Из проигранных матчей только дуэли с Миланом, Ювентусом и Лацио. В актив отнесем несколько побед и ничью с крепкой Ромой. В итоге Торино на привычном месте в середине таблицы. Отмечу, что команда забила всего 6 голов в 8-ми матчах этого чемпионата.

Интер

Команда Симоне Индзаги убедительно выглядит и в новом сезоне. Интер находится в отличной форме, в стартовых восьми матчах клуб добыл шесть побед. Капитан команды Лаутаро Мартинес забил уже 10 голов в нынешнем чемпионате и возглавляет гонку бомбардиров.

Интер успел стартовать в Лиге Чемпионов выездным поединком против Реал Сосъедада. Пропустив в самом начале, итальянцы сумели спасти ничью и отыграться под занавес матча. Гол на счету все того же Лаутаро. А во втором туре «нерадзурри» дома обыграли Бенфику. Команда не реализовала массу голевых моментов и победила благодаря единственному голу Маркуса Тюрама.

В минувшем туре Интер оступился в игре с Болоньей и пропустил вперед соседей из Милана. Теперь подопечные Индзаги захотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Торино не забивает в трех матчах кряду.
  • Интер в гостях еще не проигрывал в этом сезоне.
  • Торино не побеждает Интер с начала 2019-го года.

Прогноз

Гости безусловно будут фаворитом этого поединка. Думаю, Интеру по силам справиться с туринской командой. Моя ставка — победа Интера.

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Прогноз на матч Победа Интер М
Коэф.: 1.81
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