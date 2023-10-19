Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура итальянской Серии А состоится матч между Вероной и Наполи. Встреча пройдет на Стадио Бентегоди 21 октября. Начало игры запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Верона

В прошлом сезоне Верона пришла к финишу 18-ой и спаслась лишь в переходном матче со Специей, сумев сохранить прописку в элите. До этого команде на протяжении трех лет удавалось финишировать в середине таблицы.

Верона начала новый чемпионат под проводом наставника Марко Барони. Команда сходу взялась исправно набирать очки, имея в активе победы над Ромой (2:1) и Эмполи (1:0), а также ничью с Болоньей. Проиграли матчи против крепкого Сассуоло, а также Аталанты и Милана.

После этого команда немного забуксовала и сейчас расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.

Наполи

В прошлом сезоне «партенопеи» завоевали третье в своей истории «скудетто», оформив его задолго до завершения чемпионата. Команда под руководством Лучано Спаллетти выглядела превосходно и сметала всех соперников на своем пути.

Перед началом нового сезона, из-за разногласий с руководством, итальянец покинул свой пост, а на смену ему пришел Руди Гарсия. С новым тренером Наполи выглядит пока не так устрашающе. На старте чемпионата команда имеет в активе 14 баллов и занимает пятую строчку в таблице Серии А.

Из приятного стоит отметить, что наконец-то забил Кварацхелия, а также продолжает это делать Осимхен. Однако нигериец получил травму в матче за свою сборную и в этом матче команде не поможет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Верона не знает побед в шести матчах подряд.

А Наполи уступил в двух предыдущих поединках.

На поле Вероны команды забивают не менее двух голов на протяжении 12-ти последних матчей.

Прогноз

Под руководством Руди Гарсии Наполи выглядит не так мощно как в прошлом сезоне, а значит Верона постарается навязать борьбу. Моя ставка — Обе забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram