Прогноз на матч Сельта — Атлетико 21 октября 2023 года
В рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Сельтой и Атлетико. Встреча пройдет на Эстадио Балаидос 21 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
- Читайте также: Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Сельта
У команды из Виго всего шесть очков и отрицательная разницу мячей в минус пять. При этом Сельта мало забивает – на их счету десять голов в девяти матчах.
В последнем матче Сельта не смогла победить Хетафе и пока у болельщиков нет повода для радости. Скорее всего, весь сезон их кумиры проведут в нижней части турнирной таблицы и будут бороться за выживание, если ничего не смогут изменить в ближайшее время.
Атлетико
Гости пока занимают четвертое место и надеются побороться за чемпионство после последних побед. У Атлетико было лишь одно поражение в новом сезоне – от Валенсии.
После этого «матрасники» сумели перестроить свою игру и даже победили Реал. Уже после они обыграли Осасуну, Кадис и Сосьедад. Сейчас мадридцы отстают на два балла от Барселоны с одной игрой в запасе.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Сельта не может победить в пяти матчах кряду.
- У Атлетико противоположная серия, которая состоит из пяти побед подряд.
- Сельта побеждала Атлетико еще в 2018-м.
Прогноз
Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Атлетико будет фаворитом, а букмекеры дают на «красно-белых» хороший коэффициент. Для минимизации риска ставить предлагаю на победу гостей с форой 0.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram