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10 сентября в матче квалификации чемпионата Европы-2024 встретятся Сан-Марино и Словения. У гостей есть прекрасная возможность возглавить турнирную таблицу и повысить шансы на выход в финальную часть турнира.

Сан-Марино

Эта “карликовая” сборная не имеет ни одной победы в рамках квалификации европейских соревнований. В текущем отборочном цикле они еще не забили ни одного гола и пропустили семнадцать в пяти матчах.

На днях они проиграли 0:4 Дании, а самым их крупным поражением в текущем отборе стало поражение от Казахстана со счетом 0:5.

Словения

В предыдущем туре словенцы победили Северную Ирландию со счетом 4:2 и очень сильно повысили свои шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.

Словенцы имеют 10 очков, столько же, сколько же и Дания, но они уступают им второе место по разнице голов. Лидером группы остается Финляндии с 12 очками, выигравших у Казахстана в минувшем туре. Интересно, что казахи отстают всего на одно очко от третьей позиции.

Интересные факты:

Словения выиграла все шесть предыдущих встреч с Сан-Марино. На данный момент словенцы занимают 61-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Сан-Марино находится на 208-й позиции.

Прогноз на матч Сан-Марино - Словения:

В первом матче у словенцев предсказуемо не было проблем с таким соперником, хотя они и победили со скромным счетом 2:0.

На неделе Словения провела сложный матч против Северной Ирландии, но это не говорит о том, что сил разгромить Сан-Марино у них нет. Буду ставить на тотал более 3,5 голов по коэффициенту 1,90.

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