"Удинезе"

Команда неплохо начинала прошлый сезон, сразу после прихода на тренерский пост очередного нового (и не особенно известного) тренера, Соттила. Потом, правда, темп набора очков резко упал, и в итоге "зебры" набрали только на 4 балла больше, чем "Салернитана". Но все-таки Андреа пока что остался на своей должности. Пока что это не особенно оправдывается, проиграли "черно-белые" в 1-м туре дома разгромно, 0-3. Да, соперником выступал мощный и мотивированный "Ювентус". Но все же всегда неприятно начинать розыгрыш с того, что пропустили 1-й гол уже на 2-й минуте. А до перерыва "Старая Синьора" отметилась еще дважды, на что хозяева арены ничем не ответили.

Статистика личных встреч

После возвращения в Серию А "Салернитана" удачно играет с "Удинезе". В позапрошлом сезоне она обменялась с "зебрами" победами, в розыгрыше 2022/2023 - набрала 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом пары "морских коньков". Но все же и гости не безнадежны, так что ставим на победу хозяев при "нулевой" форе (коэффициент - 1,99).