Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года
28 августа на "Ареки" (Салерно) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Салернитана" встретится с "Удинезе". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.
"Салернитана"
Клуб проводит вот уже 3-й сезон кряду на уровне Кальчо. Это отличный показатель для команды, которая до этого только однажды, в конце прошлого века, мелькнула в этом дивизионе. Более того, "морские коньки" смогли набрать в розыгрыше 2022/2023 42 очка - вполне достойный показатель, который во многом был обеспечен за счет очередной удачной смены наставника. Спаситель в прошлом цикле, Давиде Никола, был уволен (со 2-й попытки) в феврале. А Паулу Соуза смог наконец-то неплохо проявить себя после ряда неудач в различных уголках мира. Да и новый цикл португалец со своими подопечными начинал с неплохого результата. Они смогли начать с боевой ничьей на поле "Ромы" - Кандрева своим дублем ответил на голы Беллотти, точнее, это "волки" дома смогли оформить итоговые 2-2.
"Удинезе"
Команда неплохо начинала прошлый сезон, сразу после прихода на тренерский пост очередного нового (и не особенно известного) тренера, Соттила. Потом, правда, темп набора очков резко упал, и в итоге "зебры" набрали только на 4 балла больше, чем "Салернитана". Но все-таки Андреа пока что остался на своей должности. Пока что это не особенно оправдывается, проиграли "черно-белые" в 1-м туре дома разгромно, 0-3. Да, соперником выступал мощный и мотивированный "Ювентус". Но все же всегда неприятно начинать розыгрыш с того, что пропустили 1-й гол уже на 2-й минуте. А до перерыва "Старая Синьора" отметилась еще дважды, на что хозяева арены ничем не ответили.
Статистика личных встреч
После возвращения в Серию А "Салернитана" удачно играет с "Удинезе". В позапрошлом сезоне она обменялась с "зебрами" победами, в розыгрыше 2022/2023 - набрала 4 очка из 6 возможных.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом пары "морских коньков". Но все же и гости не безнадежны, так что ставим на победу хозяев при "нулевой" форе (коэффициент - 1,99).
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