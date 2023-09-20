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В рамках пятого тура итальянской Серии А Салернитана в домашних стенах померяется силами с Фрозиноне. Матч состоится на Стадио Ареки в городе Салерно в пятницу 22 сентября. Начало встречи запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Салернитана

Салернитана — скромный клуб, базирующийся в итальянской провинции. Команда львиную часть своей истории провела в низших дивизионах местного футбола и несколько раз была расформирована. Поэтому какими-то значимыми успехами клуб похвастаться не может.

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

В новом сезоне под руководством Паулу Соузы, выступавшего когда-то за Интер, Ювентус и Парму, Салернитана еще не знает радости побед. После двух ничьих с Удинезе и Ромой, команда дважды подряд проиграла Лечче и Торино.

В турнирной таблице клуб из Салерно опережает лишь Эмполи, который пока еще очков не набирал.

Фрозиноне

Фрозиноне тоже считается достаточно скромной командой на Апеннинах. Клуб ведет отсчет своей истории с далекого 1906 года, но дебютировать в элите итальянского футбола сумел лишь по итогам сезона 2014/2015, когда в Серии B пришли к финишу вторыми.

Успешным тот дебют назвать нельзя — Фрозиноне вернулся в Серию B опередив в таблице лишь Верону. Следующий заход в Серию А получился тоже неудачным — снова 19-е место.

В прошлом сезоне Фрозиноне снова оформил промоушн, уверенно выиграв второй по значимости дивизион. Теперь команда опять попробует закрепиться среди сильнейших команд Италии.

Перед началом нового чемпионата «канарейки» сменили тренера. Фабио Гроссо на посту менеджера заменил именитый Эусебио Ди Франческо, по руководством которого Фрозиноне пока удивляет всех. Новичок проиграл лишь действующему чемпиону Наполи и сумел победить Аталанту и Сассуоло. Также в актив можно занести нулевую ничью в матче против Удинезе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Салернитана в предыдущих 19-ти матчах Серии А сумела добыть лишь 3 победы, зачастую играя вничью.

Фрозиноне в свою очередь, имеет лишь одно поражение в последних 16-ти матчах навыезде. Правда, почти все они были в рамках Серии В.

В последних восьми очных матчах наблюдается равновесие. У команд по 2 победы (по одной дома и навыезде), а еще в четырех играх соперники решили очки поделить.

Прогноз

По мнению букмекеров небольшой перевес на стороне хозяев, но исходя из формы команд на старте сезона поставить хочется на гостей. А дабы минимизировать риск, оптимальным видится вариант ставки на Тотал Больше 2.

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