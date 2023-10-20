Прогноз на матч Рома — Монца 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура итальянской Серии А состоится матч между столичной Ромой и Монцей. Встреча пройдет на Стадио Олимпико 22 октября. Начало игры запланировано на 12:30 по среднеевропейскому времени.

Рома

Под руководством Жозе Моуриньо «волки» пока не могут замахнуться на «скудетто». Зато навели шороху в Европе. Рома в позапрошлом году выиграла Лигу Конференций, а в прошлом добралась до финала Лиги Европы, где уступила испанской Севилье. К слову, в чемпионате римляне почти до последнего вели борьбу за попадание в топ-4.

В нынешнем сезоне команду здорово лихорадит. «Волки» могут разбить Эмполи (7:0), а могут разгромно проиграть Дженоа (1:4). Пока команде явно не хватает стабильности. Рома после восьми туров находится на 10-й строчке в таблице Серии А. Однако забивают римляне много. По этому показателю Рома идет сразу после Интера с 19-ю голами.

Монца

В нынешнем чемпионате команда показывает привычный футбол и пока идет на седьмом месте. Из успешных результатов победы над Сассуоло, Салернитаной и Эмполи. Есть в активе команды и несколько ничьих.

Стоит отметить, что Монца играет в достаточно прагматичный футбол. Разница мячей — 8:7.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Рома в последних двух матчах забивала по 4 гола.

Монца не проигрывает в пяти поединках кряду.

Команды между собой провели всего 2 матча — ничья и победа Ромы.

Прогноз

Рома, кажется, понемногу выходит из крутого пике. Хозяева считаются фаворитами, однако им не хватает стабильности в результатах. Поэтому, ставить предлагаю на Обе забьют.

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