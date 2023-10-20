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Прогноз на матч Барселона — Атлетик 22 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Барселона - Атлетик Бильбао прогноз
Барселона Барселона
Ла Лига Испания 22 окт 2023, 15:00 Барселона - Атлетик Бильбао
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Испания, Barcelona, Estadio Olimpico Lluis Companys
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.7
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В рамках десятого тура испанской Ла Лиги состоится матч между Барселоной и Атлетиком. Встреча пройдет на Эстадио Олимпико 22 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. В чемпионате команда идет на третьем месте и уступает три очка лидирующему Реалу, а в Лиге Чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном и минимального успеха в гостевом матче с Порту. На данный момент Барселона лидирует в своей группе.

После паузы на матчи сборных Барсу ожидает тяжелый календарь: Атлетик Бильбао, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и два матча с донецким Шахтером в Лиге Чемпионов.

Атлетик

Команда из Бильбао из года в года выступает довольно стабильно. И в этом сезоне они идут на своей привычной позиции – в первой шестерке.

После девяти сыгранных туров Атлетик набрал 17 баллов при пяти победах, двух поражениях и двух ничейных результатах. В девяти матчах команда забила 16 голов при пропущенных девяти.

В следующем поединке очки будет взять невероятно тяжело, ведь придется ехать в гости к действующему чемпиону Испании.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Барса на своем поле победила в предыдущих шести матчах.
  • Атлетик в гостях добился лишь двух побед в последних восьми поединках.
  • Клуб из Бильбао не побеждал Барселону в рамках Ла Лиги с лета 2019-го года.

Прогноз

Барселона должна добиваться успеха в предстоящем матче. Однако, на мой взгляд, игра будет осторожной с обеих сторон. Поэтому, ставить предлагаю на Тотал Меньше 3.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.7
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