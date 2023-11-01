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Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье 3 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ПСЖ - Монпелье прогноз
ПСЖ ПСЖ
Лига 1 Франция 03 ноя 2023, 16:00 ПСЖ - Монпелье
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- : -
Франция, Paris, Парк де Пренс
Монпелье Монпелье
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2
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В рамках 11-го тура французской Лиги 1 состоится матч между столичным ПСЖ и Монпелье. Встреча пройдет на Парк де Пренс в Париже 3 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

ПСЖ

Парижане после ухода Месси и Неймара, а также смены главного тренера, пока не могут найти свою игру. Наверное, команде нужно больше времени, чтобы привыкнуть к требованиям Луиса Энрике.

Старт нового сезона нельзя назвать провальным, но результаты ПСЖ порой удивляют. Поражений всего два - уступили Ницце в чемпионате и Ньюкаслу в Лиге чемпионов. В турнирной таблице французской Лиги 1 ПСЖ на одно очко отстает от лидера и по-прежнему считается главным фаворитом на чемпионство.

В целом же, ПСЖ должен обыгрывать таких скромных соперников с закрытыми глазами, если они действительно хотят сохранить титул чемпиона.

Монпелье

В отличие от их соперников, Монпелье ставит на сезон более скромные задачи. Для команды главное не опуститься ниже середины турнирной таблицы.

К слову, уже с первых туров они расположились примерно там, где и планируют держаться на протяжении сезона. По итогам девяти сыгранных матчей в активе Монпелье 11 баллов и 11-е место в турнирной таблице, а также один матч в запасе.

К сожалению для поклонников клуба, в команде нет звездных игроков, но, несмотря на это, нынешний состав может испортить настроение даже фаворитам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У ПСЖ серия из четырех побед подряд.
  • Монпелье в гостях в этом сезоне победил лишь дважды, зато оба раза разгромно.
  • Последние 8 очных матчей в Лиге 1 завершились победой парижан.

Прогноз

ПСЖ однозначно фаворит. Букмекеры не верят в шансы гостей, а я ставить предлагаю на то, что Монпелье не сможет забить.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2
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