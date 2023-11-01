EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Порту — Эшторил 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч Порту — Эшторил 3 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Порту - Эшторил прогноз
Порту Порту
Примейра-лига Португалия 03 ноя 2023, 16:15 Порту - Эшторил
-
- : -
Португалия, Porto, Estadio do Dragao
Эшторил Эшторил
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.63
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 10-го тура португальской Примейра-лиги состоится матч между Порту и Эшторилом. Встреча пройдет на Эштадиу ду Драгау 3 ноября. Начало игры запланировано на 21:15 по центральноевропейскому времени.

Порту

Португальский гранд каждый сезон ставит перед собой неизменную задачу – победу в чемпионате. В прошлом сезоне цель не была достигнута, а значит в новом сезоне Порту приложит еще больше усилий для того, чтобы стать чемпионом Португалии.

В стартовых матчах Порту добился семи побед, а еще по разу проиграл и сыграл вничью. Команда забила достаточно мало — всего 13 голов, но может похвастаться лучшей защитой в лиге (6 пропущенных мячей в 9-ти матчах).

После девяти туров Порту расположился на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 22 очка. Столько же у Бенфики, а в лидерах Спортинг, который набрал на три пункта больше.

Эшторил

Клуб играет чуть более 80 лет, но единственным сколько-нибудь серьезным достижением тут можно назвать разве что выход в финал кубка Португалии. Но это было, во-первых, в середине 40-х лет прошлого века, во-вторых, все равно проиграли решающий поединок за трофей.

Зато команде часто удается подниматься в Примейру из второго дивизиона страны, как в 2021-м году, когда Эшторил занял там 1-е место. Более того, новичок смог запрыгнуть сразу на 9-е место, а в прошлом сезоне пришли к финишу на 14-й строчке.

Сейчас статистика гораздо хуже. Эшторил обосновался на дне таблицы с одной победой в активе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Порту четыре победы подряд. В этих матчах команда пропустила всего один гол.
  • Эшторил не может выиграть в Примейре уже на протяжении семи матчей.
  • Эшторил побеждал Порту почти десять лет назад.

Прогноз

Нет сомнений в победе хозяев, как и в том, что сделают это они вполне уверенно. Ставить буду на то, что Эшторил не сможет забить.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.63
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
ТС Гэлакси - Суперспорт Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:00 Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года ТС Гэлакси Коэф.: 2.2 Суперспорт Юнайтед Рекомендуем Мелбет
Боруссия Д - Хоффенхайм прогноз Кубок Германии Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.8 Хоффенхайм Сделать ставку Мелбет
Кейптаун Сперс - Орландо Пайретс прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Кейптаун Сперс Коэф.: 1.55 Орландо Пайретс Сделать ставку Мелбет
Вест Хэм - Арсенал прогноз Кубок Английской лиги Сегодня, 15:30 Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Вест Хэм Коэф.: 1.63 Арсенал Рекомендуем Мелбет
Саарбрюкен - Бавария прогноз Кубок Германии Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Саарбрюкен Коэф.: 2.05 Бавария Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:29 Тренер Лиона впервые рассказал о нападении фанатов Марселя Новости бокса Сегодня, 06:21 Бой Усик - Фьюри пройдет не в декабре. Названы новые сроки Новости футбола Сегодня, 05:00 Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер Новости футбола Сегодня, 04:30 Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом Новости футбола Сегодня, 04:00 Four-Four-Two назвал топ-10 лучших правых защитников мира Новости футбола Сегодня, 03:30 Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии Новости футбола Сегодня, 03:00 Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 02:30 Роналдиньо вспомнил о том, какой совет дал Месси на старте карьеры Новости бокса Сегодня, 02:00 Стало известно, о чем украинский чемпион Усик разговаривал со звездным Роналду на поединке Фьюри Новости бокса Сегодня, 01:40 ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ТС Гэлакси — Суперспорт Юнайтед 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сперс — Орландо Пайретс 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон — Бернли 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич — Фулхэм 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года