Прогноз на матч Порту — Эшторил 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 10-го тура португальской Примейра-лиги состоится матч между Порту и Эшторилом. Встреча пройдет на Эштадиу ду Драгау 3 ноября. Начало игры запланировано на 21:15 по центральноевропейскому времени.

Порту

Португальский гранд каждый сезон ставит перед собой неизменную задачу – победу в чемпионате. В прошлом сезоне цель не была достигнута, а значит в новом сезоне Порту приложит еще больше усилий для того, чтобы стать чемпионом Португалии.

В стартовых матчах Порту добился семи побед, а еще по разу проиграл и сыграл вничью. Команда забила достаточно мало — всего 13 голов, но может похвастаться лучшей защитой в лиге (6 пропущенных мячей в 9-ти матчах).

После девяти туров Порту расположился на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 22 очка. Столько же у Бенфики, а в лидерах Спортинг, который набрал на три пункта больше.

Эшторил

Клуб играет чуть более 80 лет, но единственным сколько-нибудь серьезным достижением тут можно назвать разве что выход в финал кубка Португалии. Но это было, во-первых, в середине 40-х лет прошлого века, во-вторых, все равно проиграли решающий поединок за трофей.

Зато команде часто удается подниматься в Примейру из второго дивизиона страны, как в 2021-м году, когда Эшторил занял там 1-е место. Более того, новичок смог запрыгнуть сразу на 9-е место, а в прошлом сезоне пришли к финишу на 14-й строчке.

Сейчас статистика гораздо хуже. Эшторил обосновался на дне таблицы с одной победой в активе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Порту четыре победы подряд. В этих матчах команда пропустила всего один гол.

Эшторил не может выиграть в Примейре уже на протяжении семи матчей.

Эшторил побеждал Порту почти десять лет назад.

Прогноз

Нет сомнений в победе хозяев, как и в том, что сделают это они вполне уверенно. Ставить буду на то, что Эшторил не сможет забить.

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