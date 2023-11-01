Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша 3 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.79 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура турецкой Суперлиги состоится матч, в котором встретятся стамбульские Галатасарай и Касымпаша. Встреча пройдет на Рамс Парке в пятницу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по центральноевропейскому времени.

Галатасарай

Галатасарай — один из самых успешных кдубов своей страны. За свою историю команда успела завоевать 57 внутренних титулов и является действующим чемпионом Турции. «Львы» рекордное количество раз выигрывали все внутренние трофеи. С 2022 года главный тренер команды Окан Бурук, известный в прошлом турецкий футболист.

В нынешнем сезоне Галатасарай выступает тоже неплохо. Команда еще не знает поражений на внутренней арене в этом сезоне и отстает от лидирующего Фенербахче, который выиграл все матчи в Суперлиге, всего на 2 пункта.

Касымпаша

Касымпаша — скромный клуб из европейской части Стамбула. Команда считается крепким середняком местного футбола, но каких-то громких достижений за спиной не имеет.

В прошлом сезоне Касымпаша финишировала на 10-м месте, а в нынешнем розыгрыше Суперлиги играет пока выше всяких похвал. Команда уверенно идет в верхней части турнирной таблицы, расположившись на пятом месте. Однако, в глаза бросается число пропущенных голов. За 10 матчей в этом сезоне команда пропустила аж 17 голов, что является одним из худших показателей в лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Галатасарай проиграл лишь один из последних 26-ти матчей.

Касымпаша еще не знает гостевых поражений в новом сезоне.

Между собой команды лишь раз сыграли в ничью в последних 15-ти встречах.

Прогноз

Хозяева считаются фаворитами, но Касымпаша тоже демонстрирует результативный футбол. Ставлю на то, что команды обменяются голами.

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