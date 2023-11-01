Прогноз на матч Лестер — Лидс 3 ноября 2023 года
В рамках 15-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Лестером и Лидсом. Встреча пройдет на Кинг Пауэр Стэдиум 3 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.
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Лестер
Весьма прогнозируемо этот коллектив в первом же сезоне стремится вернуться в элиту английского футбола. После 14-ти туров в активе Лестера тринадцать побед и одно поражение, они являются единоличными лидерами турнирной таблицы с комфортным отрывом.
В целом игра хозяев поля не оставляет сомнений, что Лестер по итогам сезона снова вернется в Премьер Лигу. Команда здорово играет в атаке и забила достаточно много голов в лиге в 14-ти матчах – 29. Также неплохо «лисы» смотрятся при игре в обороне. У Лестера лучшая защита в лиге — всего 8 пропущенных голов.
К слову – Лестер одна из самых сильных и стабильных команд дивизиона на данный момент.
Лидс
В минувшем сезоне Лидс вместе с Саутгемптоном и Лестером вылетел из Премьер Лиги. Наверное, не стоит и говорить, что команда планирует скорейшее возвращение в элиту.
Надо сказать, что дела пока действительно идут неплохо. Команда Даниэля Фарке проиграла лишь три матча (1:0 Бирмингему и Сток Сити, а также 3:1 Саутгемптону) и идет на третьем месте в таблице. В атаке хорошо себя показывают нидерландские форварды Крисенсио Саммервилл и Йоэл Пиру, которого летом за 14 миллионов выкупили у Суонси. На двоих футболисты забили почти половину голов команды.
В целом Лидс выглядит достаточно уверенно в матчах Чемпионшипа, и думаю, точно будет претендовать на повышение.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Лестер на своем поле не пропускает в четырех матчах кряду.
- Все три поражения Лидса в этом сезоне были как раз в гостевых поединках.
- В предыдущих двух матчах на поле Лестера Лидс голов не забивал.
Прогноз
Учитывая, что это будет матч команд из группы лидеров Чемпионшипа, думаю, что на поле футболисты будут действовать осторожно и стараться, в первую очередь, сохранить свои ворота «сухими». Ставить буду на Тотал Меньше 3.
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