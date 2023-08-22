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В матче третьего тура английской Премьер Лиги состоится противостоянием между командами Ньюкасл и Ливерпуль. Встреча пройдет 27 августа на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл

В прошлом сезоне “сороки” заняли четвертое место в АПЛ и вышли в Лигу Чемпионов, что стало их лучшим достижением за многие годы. Летом клуб совершил серьезные трансферы, приобретая молодых футболистов с потенциалом.

В первом туре Ньюкасл неожиданно разгромил Астон Виллу, после чего потерпел минимальное поражение от Манчестер Сити в гостях. Стоит признать, что матч с "горожанами" был равным и закрытым, а чемпион страны имел по факту лишь один опасный момент.

Ливерпуль

После провального начала прошлого сезона “красные” закончили его на пятом месте, пробившись в групповой этап Лиги Европы. Команда выдала прекрасную концовку в минувшем сезоне и смогла избежать позора, пробившись в еврокубки.

В первом туре нового розыгрыша АПЛ они сыграли вничью с Челси, хотя должны были выходить победителями в этом матче. Во втором туре Ливерпуль победил Борнмут, тоже не испытав особых проблем.

Личные встречи

В последних 13 встречах Ньюкасл не смог добыть ни одной победы, записав в свой актив только 4 ничьи. Последний раз “сороки” побеждали соперника еще в декабре 2015 года.

Прогноз на матч

Обе команды играют в результативный футбол и славятся не самой надежной защитой. Предсказать забьют ли обе команды в этом матче сложно, лучше смотрится ставка на исходи “тотал матча больше 2,5 голов".

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