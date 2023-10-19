Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас 21 октября 2023 года
В очередном туре чемпионата Англии состоится матч между командами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в субботу, 21 октября.
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Ньюкасл
Команда показала очень печальный старт сезона, проиграв три матча подряд. Теперь им намного сложнее добраться до группы лидеров турнирной таблицы, где они финишировали в прошлом сезоне.
На данный момент на счету команды 13 очков, а их отставание от еврозоны составляет три очка. К слову, от первой четверки они отстают на четыре балла, что не выглядит катастрофически.
В последнем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграл вничью с одним из конкурентов, «Вест Хэмом».
Кристал Пэлас
У гостей в этом сезоне не стоит никакой серьезной задачи и место в середине таблицы уже можно считать успехом. К слову, они добиваются этой цели в последние сезоны без особых проблем.
На данный момент у «Кристал Пэлас» всего на одно очко меньше «Ньюкасла», и они занимают девятое место в таблице.
Недавно они сенсационно обыграли на выезде «Манчестер Юнайтед» и имеют положительный баланс побед и поражений.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
В последних трех матчах с участием «Кристал Пэлас» не было забито больше, чем два гола. В то же время «Ньюкасл» забил как минимум два гола в последних трех матчах.
В восьми матчах «Кристал Пэлас» забил семь голов и пропустил столько же. Это самый низкий показатель результативности в Премьер-лиге на данный момент. «Ньюкасл» же забил уже 20 голов и занимает второе место по этому показателю.
Нет сомнений, что гости не допустят разгрома и будут действовать очень осторожно. Поэтому буду ставить на тотал менее 2.5 голов с коэффициентом 2.07.
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