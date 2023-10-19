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Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас 21 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ньюкасл - Кристал Пэлас прогноз
Ньюкасл Ньюкасл
Премьер-лига Англия 21 окт 2023, 10:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас
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Англия, Newcastle, Сент Джеймс Парк
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.07
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В очередном туре чемпионата Англии состоится матч между командами «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в субботу, 21 октября.

Ньюкасл

Команда показала очень печальный старт сезона, проиграв три матча подряд. Теперь им намного сложнее добраться до группы лидеров турнирной таблицы, где они финишировали в прошлом сезоне.

На данный момент на счету команды 13 очков, а их отставание от еврозоны составляет три очка. К слову, от первой четверки они отстают на четыре балла, что не выглядит катастрофически.

В последнем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграл вничью с одним из конкурентов, «Вест Хэмом».

Кристал Пэлас

У гостей в этом сезоне не стоит никакой серьезной задачи и место в середине таблицы уже можно считать успехом. К слову, они добиваются этой цели в последние сезоны без особых проблем.

На данный момент у «Кристал Пэлас» всего на одно очко меньше «Ньюкасла», и они занимают девятое место в таблице.

Недавно они сенсационно обыграли на выезде «Манчестер Юнайтед» и имеют положительный баланс побед и поражений.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»

В последних трех матчах с участием «Кристал Пэлас» не было забито больше, чем два гола. В то же время «Ньюкасл» забил как минимум два гола в последних трех матчах.

В восьми матчах «Кристал Пэлас» забил семь голов и пропустил столько же. Это самый низкий показатель результативности в Премьер-лиге на данный момент. «Ньюкасл» же забил уже 20 голов и занимает второе место по этому показателю.

Нет сомнений, что гости не допустят разгрома и будут действовать очень осторожно. Поэтому буду ставить на тотал менее 2.5 голов с коэффициентом 2.07.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.07
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