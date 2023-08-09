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Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Ньюкасл - Астон Вилла 12 августа 2023 года
Ньюкасл Ньюкасл
Премьер-лига Англия 12 авг 2023, 12:30 Ньюкасл - Астон Вилла
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Англия, Newcastle, Сент Джеймс Парк
Астон Вилла Астон Вилла
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.78
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100$
БетВиннер 4.20
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12 августа на "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл) пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Ньюкасл" встретится с "Астон Виллой". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Ньюкасл"

Клуб в позапрошлом сезоне сменил владельца - болельщики наконец-то смогли избавиться от прижимистого Майка Эшли. Причем того сменил фонд, что контролируется королевской семьей Саудовской Аравии. Сколько там денег, можно судить о нынешних "закупках" команд из этой ближневосточной страны. На Туманном Альбионе так безудержно тратить нельзя, но все равно щедрые вливания в сочетании с тренерскими талантами Эдди Хау сначала превратили стоящий глухо на вылет в крепкого середняка. А потом "сороки" выдали сезон выше ожиданий - и в финал Кубка Лиги прошли, и в АПЛ все время держались в четверке лучших, в итоге замкнув квартет. Так получилось вернуться в Лигу чемпионов после паузы в 2 десятилетия. И, продав не нужных Вуда и Сен-Максимена, "черно-белые" усилили состав, не скупясь заплатив за Тонали, Барнса и Ливраменто.

"Астон Вилла"

Команда 2-й год кряду меняла наставника уже по ходу розыгрыша, осенью. И если Дин Смит просто не справился с задачей выстроить игру без проданного Грилиша, то Джеррард не провалился - просто его потолок был гораздо ниже амбиций руководства. В итоге то смогло переманить из "Вильярреала" Унаи Эмери. И испанец начал буквально с места в карьер, фактически дебютировав после возвращения на Туманный Альбион с победы над "Манчестер Юнайтед", и, главное, доведя до 7-го итогового места - выше "Тоттенхэма", не говоря уже о "Челси". Теперь можно будет сыграть в Лиге конференций. Не зря следом за наставником из испанского "желтого субмарина" прибыл Пау Торрес, более того, смогли обойти конкурентов и за 55 миллионов подписать Диаби из "Байера".

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны обменялись победами дома. Причем крупными, 3-0 и 4-0.

Прогноз

Букмекеры больше верят в "Ньюкасл". Но должно быть не скучно в любом случае - ждем "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,78).

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.78
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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