EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Наполи - Сассуоло 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Наполи - Сассуоло 27 августа 2023 года

Прогноз на матч Наполи - Сассуоло 27 августа 2023 года
Наполи Наполи
Серия А Италия 27 авг 2023, 14:45 Наполи - Сассуоло
-
- : -
Италия, Naples, Сан-Паоло
Сассуоло Сассуоло
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.87
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

27 августа на "Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" (Неаполь) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Наполи" встретится с "Сассуоло". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Наполи"

Клуб в прошлом сезоне смог повторить достижения времен легендарного Марадоны, вдруг вернув себе "скудетто". Но при этом триумф был обеспечен, во многом, мощным 1-м кругом Кальчо. А вот потом было немало тревожных сигналов, от заострившейся войны между болельщиками и владельцем и до ухода сразу после оформления титула Спаллетти и продажи ряда звезд. С другой стороны, проиграл Де Лаурентис далеко не всех, по ком был интерес. И позвал миллионер на тренерский пост наставника, не чужого итальянскому топ-футболу - Руди Гарсию. Да и начали новый розыгрыш "партенопеи" с достаточно уверенным по счету результатом - они выиграли со счетом 3-1 на выезде. Правда, и гостили у новичка, "Фрозиноне", еще и пропустив с пенальти на 7-й уже минуте. Благо, что потом ответили своими голами, в том числе дважды сработала связка Ди Лоренцо (ассистент) - Осимхен (забивала).

"Сассуоло"

Команда не так давно выступает на высоком уровне. Но уже успела пробиваться и в еврокубки. Тот пик не смог повторить даже Де Дзерби, ограничившись тем, что брал и сохранял 8-е место. Ушедшего в "Шахтер" (и потом выстрелившего в английском "Брайтоне") Роберто сменил Алессио Дионизи, и с ним позицию медленно, но сдают. Так, прошлый розыгрыш чемпионата Италии и вовсе закончили "черно-зеленые" на 13-й позиции в итоговой таблице. Сейчас еще и Береради откровенно бастовал, надеясь уйти в "Ювентус", с которым уже давно согласовал свой личный состав. Доменико не играл в стартовом туре нового розыгрыша, и без него дома "нероверди" уступили 0-2 "Аталанте".

Статистика личных встреч

"Сассуоло" выиграл только 1 поединок из 16 последних. А вот у "Наполи" прямо сейчас есть победная серия из 3 очных игр кряду.

Прогноз

Букмекеры не ждут реальной борьбы в Неаполе. Хозяева выиграют при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,87).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.87
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Ла Лига Испания 25 авг 2023, 13:30 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Лас-Пальмас Коэф.: 2 Реал Сосьедад Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Чемпионшип Англия 25 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Халл Сити Коэф.: Бристоль Сити
Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Бундеслига Германия 25 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года РБ Лейпциг Коэф.: 1.6 Штутгарт Сделать ставку Лайнбет
Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Премьер-лига Англия 25 авг 2023, 15:00 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Челси Коэф.: 1.69 Лутон Таун Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Ла Лига Испания 25 авг 2023, 15:30 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Сельта Коэф.: 1.7 Реал Мадрид Сделать ставку БетВиннер
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:00 Переход Канселу в Барселону может не состояться Новости футбола Сегодня, 14:50 Марсель договорился о переходе аргентинского нападающего Интера Новости футбола Сегодня, 14:19 Челси потерял украинца Мудрика из-за травмы Новости футбола Сегодня, 13:50 Анчелотти оценил шансы Реала купить Мбаппе Новости футбола Сегодня, 13:20 Барселона сообщила о травме одного из лидеров команды Новости футбола Сегодня, 13:00 Аль-Ахли опередил европейские топ-клубы в борьбе за талантливого испанца Новости футбола Сегодня, 12:45 Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана Новости футбола Сегодня, 12:20 Челси объявил о переходе 18-летнего бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 11:55 Мохамед Салах хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года