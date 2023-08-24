Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

27 августа на "Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" (Неаполь) пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором "Наполи" встретится с "Сассуоло". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Наполи"

Клуб в прошлом сезоне смог повторить достижения времен легендарного Марадоны, вдруг вернув себе "скудетто". Но при этом триумф был обеспечен, во многом, мощным 1-м кругом Кальчо. А вот потом было немало тревожных сигналов, от заострившейся войны между болельщиками и владельцем и до ухода сразу после оформления титула Спаллетти и продажи ряда звезд. С другой стороны, проиграл Де Лаурентис далеко не всех, по ком был интерес. И позвал миллионер на тренерский пост наставника, не чужого итальянскому топ-футболу - Руди Гарсию. Да и начали новый розыгрыш "партенопеи" с достаточно уверенным по счету результатом - они выиграли со счетом 3-1 на выезде. Правда, и гостили у новичка, "Фрозиноне", еще и пропустив с пенальти на 7-й уже минуте. Благо, что потом ответили своими голами, в том числе дважды сработала связка Ди Лоренцо (ассистент) - Осимхен (забивала).

"Сассуоло" Команда не так давно выступает на высоком уровне. Но уже успела пробиваться и в еврокубки. Тот пик не смог повторить даже Де Дзерби, ограничившись тем, что брал и сохранял 8-е место. Ушедшего в "Шахтер" (и потом выстрелившего в английском "Брайтоне") Роберто сменил Алессио Дионизи, и с ним позицию медленно, но сдают. Так, прошлый розыгрыш чемпионата Италии и вовсе закончили "черно-зеленые" на 13-й позиции в итоговой таблице. Сейчас еще и Береради откровенно бастовал, надеясь уйти в "Ювентус", с которым уже давно согласовал свой личный состав. Доменико не играл в стартовом туре нового розыгрыша, и без него дома "нероверди" уступили 0-2 "Аталанте". Статистика личных встреч "Сассуоло" выиграл только 1 поединок из 16 последних. А вот у "Наполи" прямо сейчас есть победная серия из 3 очных игр кряду. Прогноз Букмекеры не ждут реальной борьбы в Неаполе. Хозяева выиграют при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,87).

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