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Прогноз на матч Монца — Салернитана 8 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Монца - Салернитана прогноз
Монца Монца
Серия А Италия 08 окт 2023, 06:30 Монца - Салернитана
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Италия, U-Power Stadium
Салернитана Салернитана
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Монца
Коэф.: 1.77
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В рамках восьмого тура итальянской Серии А Монца будет принимать Салернитану. Поединок пройдет в воскресенье 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по среднеевропейскому времени.

Монца

Команда проводит всего второй сезон в Серии А в своей истории. В прошлом году Монца смогла громко заявить о себе финишировав на 11 месте. Явно никто не ожидал от дебютантов такой прыти. Ведь в 2019 году «бело-красные» выступали аж в Серии С, третьем по рангу дивизионе страны.

В нынешнем чемпионате команда показывает привычный футбол и пока идет на двенадцатом месте. Из успешных результатов победы над Сассуоло и Эмполи. Есть в активе команды и несколько ничьих. Стоит отметить, что Монца мало забивает — всего 5 голов в семи матчах чемпионата.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

В новом сезоне под руководством Паулу Соузы, выступавшего когда-то за Интер, Ювентус и Парму, Салернитана еще не знает радости побед. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе и Ромой.

В турнирной таблице клуб из Салерно опережает лишь Эмполи и Кальяри.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Монца не проигрывает четыре матча кряду, разница мячей 3:2.
  • Салернитана не побеждает навыезде в Серии А уже на протяжении 12-ти поединков.
  • В последних четырех очных встречах было забито не менее трех мячей за игру.

Прогноз

Салернитана выглядит откровенно плохо, поэтому верится в успех Монцы. Моя ставка — победа хозяев.

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Прогноз на матч Победа Монца
Коэф.: 1.77
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