Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу днем на легендарном Сан Сиро Милан встретится с Вероной. Матч пройдет в рамках пятого тура итальянской Серии А. Начало запланировано на 15:00 по среднеевропейскому времени.

Милан

«Россонери» после фееричного провала в дерби с Интером (поражение 1:5) успели стартовать в групповом турнире Лиги Чемпионов домашним матчем с английским Ньюкаслом. На родной арене Милан по всем статьям переиграл своего оппонента, а не хватило только забитого гола — встреча так и закончилась нулевой ничьей. Сложно сказать, можно ли считать этот результат положительным, особенно учитывая тот факт, что помимо Ньюкасла в соперниках Милана по группе числятся еще ПСЖ и дортмундская Боруссия. Выхода в плей-офф будет добиться очень тяжело.

В чемпионате, если не брать во внимание предыдущий матч, дела идут неплохо. Команда набрала 9 очков в четырех турах и разместилась на третьей строчке. Под руководством эпатажного Стефано Пиоли не устает забивать французский нападающий Оливье Жиру. Также на приличном уровне находится и новый лидер Милана Рафаэл Леао.

Думаю, Милан можно рассматривать как одного из претендентов на «скудетто» в нынешнем чемпионате.

Верона

В середине 80-х годов прошлого века команда даже умудрилась выиграть чемпионат Италии, но с тех пор каких-то более-менее значимых успехов достичь не удавалось.

В прошлом сезоне Верона пришла к финишу 18-ой и спаслась лишь в переходном матче со Специей, сумев сохранить прописку в элите. До этого команде на протяжении трех лет удавалось финишировать в середине таблицы.

Верона начала новый чемпионат под проводом наставника Марко Барони. Команда сходу взялась исправно набирать очки, имея в активе победы над Ромой (2:1) и Эмполи (1:0), а также ничью с Болоньей. Проиграли лишь матч против крепкого Сассуоло и на текущий момент занимают 9 строчку в турнирной таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Верона навыезде уже 5 матчей подряд не играет вничью, зато обязательно забивала в семи последних гостевых поединках.

Милан не знает поражений в последних 10 домашних матчах на внутренней арене, а в предыдущих трех играх дома забивал в ворота соперников не менее 3 мячей.

Милан непременно побеждал Верону в послених пяти играх чемпионата Италии.

Верона еще никогда не побеждала Милан в гостях, а в крайних пяти матчах на Сан Сиро обязательно играла ставка Обе забьют.

Прогноз

Хозяева несомненно захотят реабилитироваться на глазах своих болельщиков за поражение от Интера. Довольно привлекательной выглядит ставка на победу Милана с форой -1.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram