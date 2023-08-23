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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Премьер-лига Англия 26 авг 2023, 10:00 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форрест
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Англия, Manchester, Олд Траффорд
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.86
Париматч 4.70
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26 августа на "Олд Траффорд" (Манчестер) пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед"встретится с "Ноттингем Форест". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Манчестер Юнайтед"

Клуб в целом имеет все основания быть довольным прошлым сезоном - и, значит, и 1-м годом работы на Туманном Альбионе тен Хага. Да, за это время не нужными стали такие культовые игроки, как Роналду (Криштиану вообще со скандалом ушел) и Де Хеа, утратил повязку и статус основного Магуайр. Но Эрик все перебивает результатом - он и в топ-4 МЮ вернул, и прибавил трофей, пусть и Кубок Лиги. Так что голландец получил летом неплохое, хотя и не заоблачное на фоне конкурентов, усиление. "Красные дьяволы" начали с тяжелой и даже скандальной победы над "Вулверхэмптоном" - Онана "привез" пенальти, но его просто не поставили. С "Тоттенхэмом" плохо сыграли все, и в итоге "манкунианцы" уступили 0-2.

"Ноттингем Форест"

Команда вообще-то все еще имеет вдвое больше кубков европейских чемпионов, чем "Манчестер Сити". Но, при славной истории, это еще и клуб, что вернулся в АПЛ после затяжной паузы только год назад, и то через сито плей-офф. То ли за счет рекордного количества новичков, то ли вопреки этому наводнению в раздевалке, Стив Купер смог со своими подопечными набрать достаточно очков, чтобы не свалиться в Чемпионшип. Но сейчас начинается пресловутый "2-й сезон", еще и на фоне слухов о долгах перед некоторыми футболистами. Но удалось и сделать несколько любопытных подписаний, с акцентом на перспективную молодежь - взяли Элангу и Тернера. Но начали все равно с поражения, правда, от "Арсенала", гранда, причем 1-2. А вот с "Шеффилд Юнайтед" получилось все-таки оформить "зеркальный" счет, выиграв, пусть и не без проблем.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы играли не только в Премьер-Лиге, но и в кубковом полуфинале. Все поединки "сухо" были выиграны "манкунианцами".

Прогноз

Букмекеры ждет успеха МЮ, и вряд ли "лесники" так уж будут упираться. Ставим на победу "красных дьяволов" при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,86).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.86
Париматч 4.70
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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