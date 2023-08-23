"Ноттингем Форест"

Команда вообще-то все еще имеет вдвое больше кубков европейских чемпионов, чем "Манчестер Сити". Но, при славной истории, это еще и клуб, что вернулся в АПЛ после затяжной паузы только год назад, и то через сито плей-офф. То ли за счет рекордного количества новичков, то ли вопреки этому наводнению в раздевалке, Стив Купер смог со своими подопечными набрать достаточно очков, чтобы не свалиться в Чемпионшип. Но сейчас начинается пресловутый "2-й сезон", еще и на фоне слухов о долгах перед некоторыми футболистами. Но удалось и сделать несколько любопытных подписаний, с акцентом на перспективную молодежь - взяли Элангу и Тернера. Но начали все равно с поражения, правда, от "Арсенала", гранда, причем 1-2. А вот с "Шеффилд Юнайтед" получилось все-таки оформить "зеркальный" счет, выиграв, пусть и не без проблем.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы играли не только в Премьер-Лиге, но и в кубковом полуфинале. Все поединки "сухо" были выиграны "манкунианцами".

Прогноз

Букмекеры ждет успеха МЮ, и вряд ли "лесники" так уж будут упираться. Ставим на победу "красных дьяволов" при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,86).