Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.92 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

1 сентября в матче 4-го тура английской Премьер-лиги сыграют Лутон Таун и Вест Хэм Юнайтед.

Лутон Таун

Лутон Таун проводит свой первый сезон за долгое время в рамках элитного дивизиона страны. В прошлом сезоне команда взяла бронзовые медали Чемпионшипа и смогла выйти в Премьер-лигу через матчи плей-офф.

Если брать в учет предсезонные матчи команды, то можно предсказать для Лутона сложную борьбу за выживание. В своих двух первых матчах команда потерпела поражения от Брайтона и Челси и обе встречи были проиграны с большим счетом. Теперь же им предстоит сразиться с перерожденными “молотобойцами”, которые в этом сезоне явно настроены на борьбу за первую четвёртку турнирной таблицы.

Сейчас Лутон расположился на 19-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе один забитый гол при семи пропущенных.

Вест Хэм

Гости в последних двух матчах также играли "Брайтона" и "Челси", но в их случае там удалось добить положительного результата. Обе встречи завершились победой молотобойцев. Интересно, что в ворота Брайтона и Челси Вест Хэм забил по три гола.

В первом же туре победитель Лиги конференций играл с Борнмутом и там была зафиксирована ничья.

После трех сыгранных матчей Вест Хэм набрал семь баллов и идет на втором месте в турнирной таблице.

Интересные факты

В последних трех матчах "Вест Хэм" был пробит тотал 2.5 гола. Более того, “молотобойцы” непременно забивали в каждом из трех последних гостевых матчах.

Прогноз на матч Лутон Таун - Вест Хэм

Гости являются фаворитами и букмекеры тоже склоняются к такой версии. Учитывая результативность команды в новом сезоне, я буду ставить на исход тотал матча больше 2.5 за коэффициент 1.92.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram