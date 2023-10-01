Прогноз на матч Лутон - Бернли 3 октября 2023 года

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В среду в перенесенном матче второго тура Английской Премьер Лиги Лутон будет принимать Бернли. Встреча состоится 3 октября на стадионе Кенилворт Роуд. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по среднеевропейскому времени.

Лутон

Лутон — достаточно скромный английский клуб. Команда покинула высший дивизион перед самым созданием Премьер Лиги. А свой единственный трофей выиграла незадолго до этого. Это был Кубок Английской Лиги в сезоне 1987/1988. С начала 90-х годов прошлого века команда скиталась по низшим лигам на Туманном Альбионе.

Рассвет наступил с приходом Нейтана Джонса на тренерский мостик. Под его руководством клуб начал стремительное восхождение наверх из пятого по силе дивизиона Англии.

В прошлом сезоне Лутон через плей-офф сумел пробиться в Премьер Лигу. Глядя на выступления команды, возникает мысль, что Лутон там ненадолго. Уж очень тяжело команде даются набранные очки, а первую победу победу удалось добыть лишь на минувших выходных.

Бернли

Бернли тоже новичок элитного дивизиона. В позапрошлом году команда покинула Премьер Лигу, но Венсан Компани смог сходу вернуть «бордовых» назад. Команда уверенно выиграла в прошлом сезоне Чемпионшип набрав 101 очко.

Многие пророчили бельгийскому тренеру и его команде светлое будущее в Премьер Лиге, но Бернли пока разочаровывает. Клуб пока не побеждал в этом сезоне и вместе с Шеффилд Юнайтед уверенно замыкает турнирную таблицу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Лутон еще не побеждал в Премьер Лиге на своем поле.

Бернли в этом сезоне выигрывает исключительно в Кубке Лиги.

Команды между собой встречались 12 раз. 5:4 по победам в пользу Бернли и 3 ничьих. В рамках Премьер Лиги это будет их первая встреча.

Прогноз

Букмекеры расценивают шансы команд как равные. Думаю, у подопечных Компани больше шансов на успех, чем у хозяев. Моя ставка — победа Бернли с форой 0.

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