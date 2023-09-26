Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В среду 27 сентября, на Энфилде Ливерпуль встретится с Лестером. Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Английской Лиги. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Ливерпуль

Ливерпуль на старте нового сезона выглядит очень хорошо. Команда выиграла все матчи, кроме поединка в первом туре английской Премьер Лиги против Челси. Юрген Клопп потихоньку интегрирует в состав летних новичков. Мак Аллистер и Собослай уже успели отметиться результативными действиями.

«Красные» на данный момент находятся на втором месте в Премьер Лиге. Также, в прошлый четверг команда стартовала в Лиге Европы. В гостях Ливерпуль добыл волевую победу над австрийским ЛАСКом.

После не совсем удачного минувшего сезона, мерсисайдцы наверняка попробуют побороться за победу в Премьер Лиге.

Лестер

Лестер покинул Премьер Лигу по итогам прошлого сезона. Новый сезон команда начала в Чемпионшипе, где сразу же закрепилась наверху таблицы с претензиями на возвращение в элитный дивизион. Лестер проиграл лишь один матч в этом сезоне — дома Халл Сити.

В Кубке Лиги, к слову, подопечные Энцо Марески прошли уже два раунда. С одинаковым счетом 2:0 Лестер обыграл Бертон и Транмер.

Сейчас уже можно смело говорить, что «лисы» главный фаворит в Чемпионшипе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ливерпуль в последних четырех матчах забивает по 3 гола. Беспроигрышная серия команды насчитывает уже 18 матчей. Дома Ливерпуль не проигрывал с февраля этого года.

Лестер в последних 12-ти матчах потерпел лишь одно поражение, а в гостях команда имеет серию с шести побед подряд.

В личных встречах результаты гораздо лучше у Ливерпуля. А Лестер побеждал на Энфилде еще в далеком 2000 году.

Прогноз

Ливерпуль почти наверняка сыграет полурезервным составом. Думаю, хозяева точно не проиграют, но если учесть форму Лестера в последних матчах, интересной выглядит ставка Обе забьют.

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