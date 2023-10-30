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Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Лацио - Фиорентина прогноз
Лацио Лацио
Серия А Италия 30 окт 2023, 15:45 Лацио - Фиорентина
Завершен
1 : 0
Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Фиорентина Фиорентина
Чиро Иммобиле
90 + 5’ (П)
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.76
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В матче чемпионата Италии состоятся встреча между «Лацио» и «Фиорентиной». Хозяева команда начали сезон весьма провально и пока находятся в середине таблицы.

Лацио

После первых пяти туров «Лацио» вовсе занимал 16-е место, тогда команда из Рима опережала тройку аутсайдеров всего на одно очко.

После этого пошел определенный подъем и в последних четырех матчах они набрали уже девять очков и поднялись на девятое место. К слову, даже это для них – неудовлетворительный результат, так как в прошлом сезоне команда завершила выступления в зоне Лиги чемпионов, где сейчас и играет.

Судя по всему, хозяева будут набирать форму и продолжат подъем.

Фиорентина

А вот “фиалки” в этом сезоне выглядят значительно лучше, чем за последние годы. У них есть все шансы бороться за место в еврокубках, возможно, даже попасть впервые за много время в зону Лиги чемпионов.

Сейчас команда из Флоренции занимает пятое место после девяти матчей, набрав 17 очков.

В матче с Лацио станет понятно, сможет ли Фиорентина конкурировать с достойными командами по ходу сезона.

Интересные факты и прогноз на матч

В 4 из последних 5 матчей «Лацио» не был пробит тотал 2.5 голов в игре. Кроме того, в 3 из последних 4 домашних матчей «Фиорентины» был пробит тотал 2.5 голов.

В этом сезоне «Фиорентина» играет хорошо в гостевых матчах, но “Лацио” также выглядит неплохо на своей арене. Буду делать ставку на "обе забьют" за коэффициент 1.76.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.76
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