Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года
В матче чемпионата Италии состоятся встреча между «Лацио» и «Фиорентиной». Хозяева команда начали сезон весьма провально и пока находятся в середине таблицы.
Лацио
После первых пяти туров «Лацио» вовсе занимал 16-е место, тогда команда из Рима опережала тройку аутсайдеров всего на одно очко.
После этого пошел определенный подъем и в последних четырех матчах они набрали уже девять очков и поднялись на девятое место. К слову, даже это для них – неудовлетворительный результат, так как в прошлом сезоне команда завершила выступления в зоне Лиги чемпионов, где сейчас и играет.
Судя по всему, хозяева будут набирать форму и продолжат подъем.
Фиорентина
А вот “фиалки” в этом сезоне выглядят значительно лучше, чем за последние годы. У них есть все шансы бороться за место в еврокубках, возможно, даже попасть впервые за много время в зону Лиги чемпионов.
Сейчас команда из Флоренции занимает пятое место после девяти матчей, набрав 17 очков.
В матче с Лацио станет понятно, сможет ли Фиорентина конкурировать с достойными командами по ходу сезона.
Интересные факты и прогноз на матч
В 4 из последних 5 матчей «Лацио» не был пробит тотал 2.5 голов в игре. Кроме того, в 3 из последних 4 домашних матчей «Фиорентины» был пробит тотал 2.5 голов.
В этом сезоне «Фиорентина» играет хорошо в гостевых матчах, но “Лацио” также выглядит неплохо на своей арене. Буду делать ставку на "обе забьют" за коэффициент 1.76.
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