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27 августа на "Стадио Олимпико" в Риме состоится матч второго тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Дженоа". Игра начнется 19:45 по европейскому времени.

Лацио: последние новости

Второе место "Лацио" в прошлом сезоне стало неожиданным событием в том числе для Маурицио Сарри. Но кроме радостных эмоций это также добавляет хлопот, ведь теперь клубу предстоит стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, к которому команда не выглядит готовой. К тому же, этим летом "орлы" потеряли свою главную звезду: Сергей Милинкович-Савич выбрал вместо матчей против топ-соперников деньги в Саудовской Аравии. Найти ему замену, если судить по первому туру, Маурицио Сарри не смог: римляне стартовали с унизительного поражения "Лечче", когда вели в счёте до 80-й минуты, но в проиграли матч. Время для экспериментов и поиска гармонии в коллективе у опытного тренера очень мало: до старта в Лиге чемпионов менее месяца.

Дженоа: последние новости

"Грифоны" вернулись в Серию А после годичного отсутствия: в сезоне-2021/2022 клуб справедливо покинул элитный итальянский дивизион, но смог сразу же вернуться в число топ-команд страны. Сейчас ожидания от игры "Дженоа" оптимистичнее, чем это было два года назад: наконец-то есть стабильное финансирование и сдержанные американские владельцы, но есть вопросы к составу. Генуэзцы сейчас рассчитывают на футболистов, которые в 2022 и 2023 годах вылетали из Серии А - это точно правильная стратегия? Интересным на этом фоне выглядит трансфер Руслана Малиновского: уже опытного хавбека, который может сделать результат и сам. В первом туре ещё без украинца "грифоны" без шансов проиграли "Фиорентине" 1:4.

Серия А: турнирная таблица

Прогноз на матч

Обе команды пока не в оптимальных кондициях. Ожидаем, что "Лацио" и "Дженоа" наберут форму уже осенью. Пока же реальным развитием событий выглядит матч с малым количеством голов.

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