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Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Норвич 16 августа 2023 года

Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс - Норвич 16 августа 2023 года
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
Кубок Английской лиги 16 авг 2023, 14:45 Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
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Англия, London, The Kiyan Prince Foundation Stadium
Норвич Сити Норвич Сити
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
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100%
1хБет 4.50
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16 августа на "Лофтус Роуд" (Лондон) пройдет матч 1/64 финала Кубка Англии, в котором "Куинз Парк Рейнджерс" встретится с "Норвичем". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

"Куинз Парк Рейнджерс"

Клуб за всю свою историю выиграл только 1 полноценный трофей, Кубок Лиги Англии, в далеком 1967-м году. Правда, при этом дважды в начале прошлого века принимали участие в Суперкубке, но проигрывали и в 1908-м, и в 1912-м годах. А так далеко не всегда удавалось даже в "вышке" держаться, более того, в начале этого столетия даже ненадолго откатились в Лигу 1. Потом, правда, на энтузиазме Тони Фернандеса и за счет денег, которые он не жалел, получилось ненадолго вернуться в АПЛ. Потом, правда, оказалось, что при этом "супер-обручи" слишком уж креативно относились к отчетности, что чуть не привело к роковым проблемам. Удалось обойтись легким испугом, но сейчас столичный коллектив ведет себя скромно, не высовываясь из Чемпионшипа. А в прошлом сезоне Эйнсуорт, придя по хожу розыгрыша, не без труда сохранил с новыми подопечными "прописку", финишировав на 20-й позиции. Новый чемпионат, впрочем, начали с 0-4 против соседа, "Уотфорда". Зато потом вырвали победу 2-1 над "Кардиффом".

"Норвич"

Команда по ходу позапрошлого сезона осталась без привычного наставника - Фарке. Очевидно, что руководство обоснованно опасалась, что тот снова, подняв подопечных в АПЛ, не удержит его там. В итоге без немца все равно не сохранили "прописку" в высшем британском дивизионе. И, более того, уже в Чемпионшипе провалились, заняв 13-е место - а ведь ждали лидерства. Но Вагнер, пришедший зимой, пока что остается на посту - верят, что немец достойно проведет полноценный сезон даже без ушедшего Пукки. Стартовали "канарейки" с тяжелой, но зато волевой победы над "Халлом" - вырвали перед самым финальным свистком 2-1. А потом играли против выпавшего из АПЛ "Саутгемптона", и закончилось зрелищной ничьей 4-4.

Статистика личных встреч

У "Норвича" в целом хорошая статистика в очных поединках. Но в прошлом сезоне дважды сыграли вничью.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей. Но скорее пройдет ставка на "тотал больше 2,5 голов" (коэффициент - 1,85).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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