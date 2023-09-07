Северная Ирландия

Команда вернула на пост Майкла о'Нила в прошлом году. Ход был понятен: мало того, что этот специалист отработал здесь же в 2011-2020, так еще и стал автором главного успеха "зелено-белой армии" за последние десятилетия, в виде выхода на Евро-2016 (а там - еще и в 1/8 финала после победы над Украиной). Но пока что складывается классический пример о "повторном входе в ту же реку". Начав с победы над Сан-Марино (и эти 2-0 даже обязательной программой не назовешь), потом были идентичные, "сухие" победы - над финнами в марте, Данией и Казахстаном в июне. Это "окно" проходит в выездных матчах. Сначала сыграли в Словении. Там оба тайма проходили по веселому, но неудачному для гостей сценарию. Они отвечали одним забитым на пару пропущенных, в итоге уступив 2-4.

Статистика личных встреч

В июне сборные сыграли впервые между собой. Тогда за счет позднего гола Аймбетова на 88-й минуте победу в Белфасте выиграли казахи.

Прогноз

Букмекеры считают, что это поединок "на 3 исхода", с практически равными шансами сторон. Но фактор поля будет на стороне казахов - ждем их победы при форе "0" (коэффициент - 1,93).