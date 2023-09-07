Прогноз на матч Казахстан - Северная Ирландия 10 сентября 2023 года
10 сентября на "Астана Арена" (Астана) пройдет матч 6-го тура отбора на Евро-2024, в котором Казахстан встретится с Северной Ирландией. Старт поединка запланирован на 15:00 по европейскому времени.
Казахстан
Сборная, пожалуй, именно сейчас, при нынешнем наставнике, Магомеде Адиеве, вышла на свой пик. Специалист мог уйти с поста в прошлом году, на фоне яркого (и неожиданного) успеха в Лиге Наций. Но в итоге тренер остался, и с ним "ястребы" показали хороший старт. Обидно упустив очки дома со Словенией (выиграли 1-й тайм, но пропустили дважды после перерыва), потом удалось сенсационно вырвать победу над Данией. А с июне набрали максимум: разгромили Сан-Марино, после чего ухитрились победить и в Северной Ирландии. Но осень началась неудачно - Финляндия, пусть и не особенно по игре, но смогла в четверг выиграть в Астане за счет единственного мяча Антмана на 78-й минуте.
Северная Ирландия
Команда вернула на пост Майкла о'Нила в прошлом году. Ход был понятен: мало того, что этот специалист отработал здесь же в 2011-2020, так еще и стал автором главного успеха "зелено-белой армии" за последние десятилетия, в виде выхода на Евро-2016 (а там - еще и в 1/8 финала после победы над Украиной). Но пока что складывается классический пример о "повторном входе в ту же реку". Начав с победы над Сан-Марино (и эти 2-0 даже обязательной программой не назовешь), потом были идентичные, "сухие" победы - над финнами в марте, Данией и Казахстаном в июне. Это "окно" проходит в выездных матчах. Сначала сыграли в Словении. Там оба тайма проходили по веселому, но неудачному для гостей сценарию. Они отвечали одним забитым на пару пропущенных, в итоге уступив 2-4.
Статистика личных встреч
В июне сборные сыграли впервые между собой. Тогда за счет позднего гола Аймбетова на 88-й минуте победу в Белфасте выиграли казахи.
Прогноз
Букмекеры считают, что это поединок "на 3 исхода", с практически равными шансами сторон. Но фактор поля будет на стороне казахов - ждем их победы при форе "0" (коэффициент - 1,93).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram