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Прогноз на матч Испания — Шотландия 12 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Испания - Шотландия прогноз
Испания Испания
Чемпионат Европы 12 окт 2023, 14:45 Испания - Шотландия
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Международные, Seville, Estadio de La Cartuja
Шотландия Шотландия
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.76
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Испании и Шотландии. Матч состоится на Эстадио Де ла Картуха в Севилье. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Испания

Испанцы не пропускают мировых и европейских форумов, поэтому неудивительно, что и в нынешней квалификации на Евро-2024 команда являлась главным фаворитом своей группы. Однако начало отборочного турнира не задалось — испанцы в гостях уступили сборной Шотландии и сейчас идут на втором месте в группе.

Однозначно, подопечные Де ла Фуэнте заходят взять реванш у британской команды. И хоть второе место тоже дает право участвовать в финальной стадии Чемпионата Европы, выиграть отборочную группу — дело принципа для «красной фурии». Тем более, в турнирной таблице уже на пятки наступает сборная Норвегии во главе с Холландом.

Шотландия

Британская сборная в последние несколько лет выступает великолепно. В некотором роде, можна даже сказать, что шотландцы играют лучше своих возможностей. В отборочной группе подопечные Стива Кларка выиграли все 5 матчей, включая домашнюю игру с Испанией. Команда уверенно идет на первой строчке.

Нет сомнений, что Шотландия будет играть финальной части Чемпионата Европы в следующем году. Принципиальной разницы какое место в группе займет команда нет, поэтому вероятное поражение в грядущем матче не станет большим разочарованием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Испанцы в последних двух матчах забили 13 голов.

Шотландия забивает в семи играх кряду.

Между собой команды провели 9 официальных матчей и 5 товарищеских. Небольшой перевес на стороне испанской сборной.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев. Действительно, есть причины считать, что испанцы отомстят за поражение в прошлом матче. Учитывая, что Шотландия тоже на ходу, моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.76
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