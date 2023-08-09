Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа
Вечером 9 августа в матче 1/64 финала Кубка Английской лиги встретятся "Ипсвич" и "Бристоль Роверс".
"Ипсвич"
В прошлом сезоне "Ипсвич" занял второе место в Первой лиге Англии и гарантировал себе прямую путевку в Чемпионшип. Интересно, что победителю первенства команда уступила лишь три балла.
Вт время подготовки к новому сезону во втором по силе дивизионе Англии футболисты “Ипсаича” провели девять товарищеских матчей, и лишь в двух из них потерпели поражения.
На прошлой неделе “Ипсвич” также удачно стартовал в новом для себя дивизионе. Команда добыла победу в первом матче нового сезона, обыграв "Сандерленд" на выезде со счетом 2:1.
"Бристоль Роверс"
"Бристоль Роверс" не выступил наилучшим образом в прошлом сезоне Первой Лиги Англии, заняв 17-е место в таблице с 53 очками за 46 матчей.
Во время летней подготовки команда провела восемь товарищеских матчей, в которых потерпела два поражения.
В первом матче нового сезона “Бристоль Роверс” сыграл вничью с “Портсмутом” со счетом 1:1.
Статистика
Согласно данным букмекеров, "Ипсвич" является фаворитом этого матча. Они не проиграли уже четыре игры подряд, в то время как "Бристоль Роверс" не проиграл в последних трех матчах.
Интересно, что в трех из последних четырех встреч этих команд не было забито более двух голов.
Прогноз на матч
Фаворита в этой игре выбрать весьма непросто, хотя хозяева поле конечно же выглядят сильнее. Мне кажется, что игра не будет очень результативной.
Гости провели хорошую предсезонную подготовку и они, безусловно, смогут бороться за выход в следующий раунд. Буду ставить на тотал голов менее 2,5.
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