Вечером 9 августа в матче 1/64 финала Кубка Английской лиги встретятся "Ипсвич" и "Бристоль Роверс".

"Ипсвич"

В прошлом сезоне "Ипсвич" занял второе место в Первой лиге Англии и гарантировал себе прямую путевку в Чемпионшип. Интересно, что победителю первенства команда уступила лишь три балла.

Вт время подготовки к новому сезону во втором по силе дивизионе Англии футболисты “Ипсаича” провели девять товарищеских матчей, и лишь в двух из них потерпели поражения.

На прошлой неделе “Ипсвич” также удачно стартовал в новом для себя дивизионе. Команда добыла победу в первом матче нового сезона, обыграв "Сандерленд" на выезде со счетом 2:1.

"Бристоль Роверс"

"Бристоль Роверс" не выступил наилучшим образом в прошлом сезоне Первой Лиги Англии, заняв 17-е место в таблице с 53 очками за 46 матчей.

Во время летней подготовки команда провела восемь товарищеских матчей, в которых потерпела два поражения.

В первом матче нового сезона “Бристоль Роверс” сыграл вничью с “Портсмутом” со счетом 1:1.

Статистика

Согласно данным букмекеров, "Ипсвич" является фаворитом этого матча. Они не проиграли уже четыре игры подряд, в то время как "Бристоль Роверс" не проиграл в последних трех матчах.

Интересно, что в трех из последних четырех встреч этих команд не было забито более двух голов.

Прогноз на матч

Фаворита в этой игре выбрать весьма непросто, хотя хозяева поле конечно же выглядят сильнее. Мне кажется, что игра не будет очень результативной.

Гости провели хорошую предсезонную подготовку и они, безусловно, смогут бороться за выход в следующий раунд. Буду ставить на тотал голов менее 2,5.