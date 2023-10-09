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Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Йокогама М - Урава прогноз
Йокогама М Йокогама М
Кубок лиги Япония 11 окт 2023, 06:00 Йокогама М - Урава
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- : -
Япония,
Урава Урава
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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В рамках полуфинала Кубка японской Лиги встретятся Йокогама Маринос и Урава Редс. Матч состоится в среду, 11 октября, на Международнос стадионе Йокогамы. Начало встречи запланировано на 12:00 по среднеевропейскому времени.

Йокогама Маринос

Команда создана в 1972 году под именем Ниссан Моторс. Именно компании Ниссан и принадлежит контрольный пакет акций этого футбольного клуба. Йокогама Маринос является семикратным чемпионом Японии и семикратным обладателем Кубка Императора. Также в 1993 году клуб становился победитлем Лиги Чемпионов Азии.

Йокогама Маринос является действующим чемпионом Японии. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке J-Лиги. Оставание от Висел Кобе 4 очка, а впереди еще пять матчей. Также можно отметить неплохой старт в Лиги Чемпионов Азии

Урава Редс

Урава Редс тоже может похвастаться отличными достижениями в своей истории. На внутренней арене клуб собрал 14 трофеев, а также трижды становлся сильнейшим клубом Азии. Именно как победитель азиатской Лиги Чемпионов, Урава Редс в 2007 году стала первым японским клубом, который принял участие в клубном чемпионате мира. К слову, команда заняла тогда третье место.

В нынешнем сезоне Урава Редс, без претензий на титул, идет на третьей строчке в чемпионате. Можно отметить хороший старт на международной арене.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Йокогама Маринос дома не побеждает уже в трех матчах кряду.
  • Беспроигрышная серия Уравы Редс насчитывает уже 11 поединков.
  • В последних пяти домашних матчах Йокогама Маринос непременно побеждает Ураву Редс.

Прогноз

Думаю, что команды подойдут в боевом настроении к этому матчу. Для обоих клубов это хороший шанс выйти в финал и выиграть трофей. Считаю, что голов будет достаточно. Моя ставка — Тотал Больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.65
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