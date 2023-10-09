Прогноз на матч Йокогама Маринос — Урава Редс 11 октября 2023 года
В рамках полуфинала Кубка японской Лиги встретятся Йокогама Маринос и Урава Редс. Матч состоится в среду, 11 октября, на Международнос стадионе Йокогамы. Начало встречи запланировано на 12:00 по среднеевропейскому времени.
Йокогама Маринос
Команда создана в 1972 году под именем Ниссан Моторс. Именно компании Ниссан и принадлежит контрольный пакет акций этого футбольного клуба. Йокогама Маринос является семикратным чемпионом Японии и семикратным обладателем Кубка Императора. Также в 1993 году клуб становился победитлем Лиги Чемпионов Азии.
Йокогама Маринос является действующим чемпионом Японии. В нынешнем сезоне команда идет на второй строчке J-Лиги. Оставание от Висел Кобе 4 очка, а впереди еще пять матчей. Также можно отметить неплохой старт в Лиги Чемпионов Азии
Урава Редс
Урава Редс тоже может похвастаться отличными достижениями в своей истории. На внутренней арене клуб собрал 14 трофеев, а также трижды становлся сильнейшим клубом Азии. Именно как победитель азиатской Лиги Чемпионов, Урава Редс в 2007 году стала первым японским клубом, который принял участие в клубном чемпионате мира. К слову, команда заняла тогда третье место.
В нынешнем сезоне Урава Редс, без претензий на титул, идет на третьей строчке в чемпионате. Можно отметить хороший старт на международной арене.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Йокогама Маринос дома не побеждает уже в трех матчах кряду.
- Беспроигрышная серия Уравы Редс насчитывает уже 11 поединков.
- В последних пяти домашних матчах Йокогама Маринос непременно побеждает Ураву Редс.
Прогноз
Думаю, что команды подойдут в боевом настроении к этому матчу. Для обоих клубов это хороший шанс выйти в финал и выиграть трофей. Считаю, что голов будет достаточно. Моя ставка — Тотал Больше 2.5.
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