Прогноз на матч Грузия — Кипр 15 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.34 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном цикле чемпионата Европы состоится матч между Грузией и Кипром. Обе команды уже не имеют шансов на попадание в финальный турнир и могут просто наслаждаться игрой. Встреча пройдет 15 октября.

Грузия

Сборная Грузии попала в группу сильных команд, таких как Швейцария, Испания и Норвегия. Их главная задача была играть футбол в свое удовольствие, и они справлялись с этим неплохо. Они смогли добиться ничьей с Норвегией и одержать победу над Кипром в гостях. На своем поле они также показали хорошие результаты и представляли достойный соперник.

Единственным горьким опытом можно считать крупное поражение от испанцев, в котором грузины пропустили семь мячей.

Кипр

Сборная Кипра не смогла набрать ни одного очка в этом турнире. Их выступления были хуже, чем у Грузии. Они забили меньше голов и пропустили больше. Кипрские игроки не смогли найти свою игру и достойно соперничать с другими командами.

В целом же, для киприотов редкость не набирать ни одного очка в отборочном цикле. Поэтому наверняка даже в гостях они попытаются огорчить хозяев поля и побороться за первые баллы.

Прогноз на матч Грузия - Кипр

Судя по предыдущим результатам и текущему состоянию команд, Грузия является очевидным фаворитом данной встречи. Однако, учитывая особенности игры грузин, можно ожидать несколько пропущенных голов от их стороны. Мы рекомендуем выбрать вариант "Обе забьют" по коэффициенту 2.34.

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