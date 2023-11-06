Прогноз на матч Фрозиноне — Эмполи 6 ноября 2023 года

Прогноз на матч Эмполи не проиграет Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В очередном туре чемпионата Италии состоится матч между командами "Фрозиноне" и "Эмполи". Обе команды немного наладили свою игру, но далеки до того, чтобы считать их успешными.

"Фрозиноне"

В предыдущем сезоне выиграл турнир в Серии В и получил возможность сыграть в Серии А. Они начали чемпионат очень хорошо, набрав восемь очков после пяти туров и заняв восьмое место - это безусловно отличный результат для новичка.

Однако со временем у команды начались проблемы, они одержали всего одну победу и потерпели три поражения.

Сейчас они являются одним из кандидатов на вылет, но ситуация может исправиться.

“Эмполи”

В первых пяти турах они не набрали ни одного очка и казалось, что они безнадежно задержались на последнем месте.

Но затем они смогли добыть семь очков в следующих пяти турах. Это позволило им пока подняться с последнего места, но они все еще находятся в зоне вылета. "Удинезе", занимающий 17-е место, опережает их только по разнице мячей.

Интересные факты и прогноз на матч

"Эмполи" не смогли забить в 9 из последних 11 матчей. Интересно, что в последних 3 матчах "Фрозиноне" было забито два и более гола.

Букмекеры оценивают шансы хозяев гораздо выше, что дает хорошую возможность поставить на аутсайдера. В последних пяти турах "синие" потерпели два поражения от "Болоньи" и "Аталанты". Но "Фрозиноне" - это команда другого уровня и находится в спаде. Поставлю здесь на 2X по коэффициенту 1.75.

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