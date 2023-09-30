EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года

Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Фиорентина - Кальяри прогноз
Фиорентина Фиорентина
Серия А Италия 02 окт 2023, 14:45 Фиорентина - Кальяри
-
- : -
Италия, Florence, Артемио Франки
Кальяри Кальяри
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.77
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Фиорентина на Стадио Артемио Франки ждет в гости новичка высшего дивизиона Кальяри. Матч состоится в понедельник и пройдет в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» в списке своих достижений имеют несколько побед в Серии А и национальном Кубке. Правда было это достаточно давно, последний успех в Кубке Италии датирован 2001 годом. А через год из-за финансовых долгов Фиорентина прекратила свое существование, но тут же была реорганизвана и допущена к соревнованиям в Серии С2. Через несколько лет Фиорентина вернулась в Серию А, где выступает по сей день.

В нынешнем чемпионате команда стартовала достаточно успешно. Лишь одно поражение в шести матчах Серии А. Фиорентина набрав 11 очков идет на седьмой позиции в таблице чемпионата.

Кальяри

После вылета в сезоне 2021/2022 на пост главного тренера пригласили именитого Клаудио Раньери, который за несколько лет до этого сенсационно победил с Лестером а английской Премьер Лиге. Под его руководством команда заняла пятое место в Серии В и через плей-офф завоевала право вернуться в элиту.

На старте нового чемпионата «островитянам» пока тяжело даются набраные очки. В актив можно отнести лишь безголевые ничьи с Удинезе и Торино, побед у подопечных Раньери пока нет. Кальяри разместился на самом дне турнирной таблицы Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Фиорентина не проигрывает в домашних матчах Серии А с февраля этого года.

Кальяри не знает вкуса побед еще с розыгрыша Серии В в прошлом сезоне.

В личных встречах небольшой перевес на стороне Фиорентины, а Кальяри побеждал ее в гостях еще в 2018-м.

Прогноз

Фиорентина безоговорочный фаворит. Учитывая разную форму команд и разницу в классе футболистом, ставить буду на победу хозяев с форой -1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.77
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Астон Вилла Коэф.: 1.75 Брайтон Рекомендуем 1xBet
Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 07:30 Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Саутгемптон Коэф.: 1.71 Лидс Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Премьер-лига ЮАР Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Коэф.: 1.65 Кейптаун Сперс Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 09:00 Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Лечче Коэф.: 1.81 Наполи Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Бундеслига Германия Сегодня, 09:30 Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Майнц 05 Коэф.: 2.27 Байер Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:00 Роналду высказался о девятой подряд победе Аль-Насра Новости футбола Сегодня, 04:37 Три легенды вместе. Месси опубликовал совместное фото з Зиданом и Бекхэмом Новости футбола Сегодня, 04:33 Барселона разорвала отношения с Севильей Новости футбола Сегодня, 04:00 Манчестер Юнайтед уже имеет планы на трансферы в 2024 году Новости футбола Сегодня, 03:51 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты седьмого тура Новости футбола Сегодня, 03:27 Вингер Барселоны, скорее всего, не сыграет с Реалом Новости футбола Сегодня, 03:00 Лаутаро Мартинес дал понять, за какой клуб хочет играть Новости футбола Сегодня, 02:47 Цена Деклана Райса помешала его переходу в Баварию Новости футбола Сегодня, 02:00 В Интер Майами сообщили важные новости о состоянии Месси Новости футбола Сегодня, 01:32 Куртуа высказался о конкуренции с Кепой в Реале
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла - Брайтон 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Лидс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити - Кейптаун Сперс 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Наполи 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Майнц - Байер 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Бёрнли 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Лутон Таун 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Арсенал 30 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити 30 сентября 2023 года