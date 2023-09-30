Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года

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Фиорентина на Стадио Артемио Франки ждет в гости новичка высшего дивизиона Кальяри. Матч состоится в понедельник и пройдет в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Фиорентина

«Фиалки» в списке своих достижений имеют несколько побед в Серии А и национальном Кубке. Правда было это достаточно давно, последний успех в Кубке Италии датирован 2001 годом. А через год из-за финансовых долгов Фиорентина прекратила свое существование, но тут же была реорганизвана и допущена к соревнованиям в Серии С2. Через несколько лет Фиорентина вернулась в Серию А, где выступает по сей день.

В нынешнем чемпионате команда стартовала достаточно успешно. Лишь одно поражение в шести матчах Серии А. Фиорентина набрав 11 очков идет на седьмой позиции в таблице чемпионата.

Кальяри

После вылета в сезоне 2021/2022 на пост главного тренера пригласили именитого Клаудио Раньери, который за несколько лет до этого сенсационно победил с Лестером а английской Премьер Лиге. Под его руководством команда заняла пятое место в Серии В и через плей-офф завоевала право вернуться в элиту.

На старте нового чемпионата «островитянам» пока тяжело даются набраные очки. В актив можно отнести лишь безголевые ничьи с Удинезе и Торино, побед у подопечных Раньери пока нет. Кальяри разместился на самом дне турнирной таблицы Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Фиорентина не проигрывает в домашних матчах Серии А с февраля этого года.

Кальяри не знает вкуса побед еще с розыгрыша Серии В в прошлом сезоне.

В личных встречах небольшой перевес на стороне Фиорентины, а Кальяри побеждал ее в гостях еще в 2018-м.

Прогноз

Фиорентина безоговорочный фаворит. Учитывая разную форму команд и разницу в классе футболистом, ставить буду на победу хозяев с форой -1.

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