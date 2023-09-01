Прогноз на матч Победа Ювентус Коэф.: 1.72 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче третьего тура чемпионата Италии Эмполи на своем поле будет принимать Ювентус, который считается одним из кандидатов на медали в новом сезоне. Встреча пройдет 3 сентября.

Эмполи

Эта команда является самой худшей в чемпионате на данный момент. Эмполи начал турнир с двух поражений от команд, которые не считаются фаворитами чемпионата - Вероны и Монцы.

К слову, для Эмполи последние места в первенстве – не новшество. Команда регулярно привыкла бороться за выживание и прошлый сезон не был исключением. В прошлом году им удалось избежать этого, заняв 14-е место, опередив четверку аутсайдеров на 12 очков.

Судя по старту нового сезона – теперь ситуация для Эмполи стала еще более сложной, ведь команда не смогла забить ни единого мяча в первых двух матчах первенства.

Ювентус

Туринский клуб не принимает участия в еврокубках в этом сезоне, а значит команда может полноценно сконцентрироваться на внутренней арене. К слову, уже по итогам двух туров Ювентус допустил одну оплошность.

После убедительной победы над Удинезе туринский гранд неожиданно потерял очки в матче с Болоньей. Стоит признать, что ничья в той встрече была закономерной, и никакого преимущества у “старой сеньоры” не было.

Интересные факты

Эмполи не сумела забить в последних трех матчах, но в то же время в последних четырех матчах с участием Эмполи было забито менее 2.5 голов.

Прогноз на матч

Гости являются явными фаворитами матча и сложно не согласиться с букмекерами. После своей неудачи с Болоньей Ювентус наверняка попытается вернуться в гонку за золотые медали, а матч с последней командой турнирной таблицы – прекрасная для этого возможность.

В этой встрече я буду ставить на победу Ювентуса с коэффициентом 1.72.

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