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Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года

Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года
Эмполи Эмполи
Серия А Италия 19 авг 2023, 12:30 Эмполи - Верона
-
- : -
Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Верона Верона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.72
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100%
1хБет 4.50
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19 августа на "Карло Кастеллани" (Эмполи) пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором "Эмполи"" сыграет против "Вероны". Поединок начнется в 18:30 по европейскому времени.

"Эмполи"

Команда в 2021-м году выиграл Серию В. На уровне высшего дивизиона страны максимальных задач не ставят - сохранили "прописку", ну и уже хорошо. В прошлом сезоне получилось под руководством Паоло Дзанетти набрать 43 очка - этого хватило, чтобы финишировать на 14-й позиции. Сейчас молодому наставнику во многом придется собирать состав заново. Викарио отправился в "Тоттенхэм", чтобы попытаться стать преемником Льориса (также получили деньги за ушедших ранее Аслани, Байрами и Штулаца), закончились аренды Капуто, Луперто, Акпа-Акпро и Пьяцы. Но и новичков хватает - Качмарски, Пеццелья, Валюкевич, арендованы Каприле и Даниэль Мальдини. Остается только на деле посмотреть, достаточно ли этого, чтобы "синие" остались хотя бы на прошлогоднем уровне. Начали неудачно: дома проиграли 1-2 скромной "Читтаделле" в кубке.

"Верона"

Клуб остался в высшем дивизионе только за счет регламента. Сезон 2022/2023 закончили, набрав всего 31 очко - и повезло, что и у "Специи" были те же результаты. В итоге не смотрели на дополнительные показатели, а организовали матч между конкурентами, на нейтральном поле вЧитта-дель-Триколоре. Там уже к 38-й минуте "мастиффы" забили трижды (причем дублем отметился Нгодж), и в итоге даже в меньшинстве выиграв 3-1. Но было понятно, что нужно заметно прибавлять. Новым тренером стал Марко Барони, что поднял в Кальчо и удержал там "Лечче". Неплохо заработав на отданных ранее Симеоне-младшем, Иличе, Канчельери и Капрари, а также продав молодого Сулемана, "Эллас" выкупили Дуду и приютили Мбоулу, Сапонару и Бонаццоли. Перед чемпионатом размялись на "Асколи", обыграв того 3-1 в кубке.

Статистика личных встреч

Все 3 последних поединка закончились строго на 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы "Эмполи". Но вряд ли клубы покажут зрелищный поединок - ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,72).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.72
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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