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Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023

Илеана Санчес Илеана Санчес Експерт Dailysports
Прогноз на матч Чиппа - Суперспорт 26 сентября 2023
Чипа Ю
Премьер-лига ЮАР 26 сен 2023, 13:30 Чипа Ю - Суперспорт Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Суперспорт Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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Во вторник, 26 сентября, состоится матч 8 тура южноафриканской Премьер-лиги между Чиппой Юнайтед и Суперспорт Юнайтед. Центральный поединок игрового дня должен начаться в 19:30 по среднеевропейскому времени.

Чиппа Юнайтед

Весной коллектив едва не вылетел из высшего дивизиона, а на старте нового сезона находится в таблице Премьер-лиги неподалеку от выхода в Кубок Конференции КАФ. Впрочем, до этого достижения еще нужно провести более двух третей чемпионата, но планка задана уже очень высокая по сравнению с тем, что мы видели сезоном ранее.

При этом, что удивительно, Чиппа показывает удручающие результаты в номинально домашних матчах. “Номинально” потому, что четыре встречи команда провела на двух разных стадионах: в Мданцане и Порт-Элизабет. Как итог - лишь две ничьи при двух поражениях. Пожалуй, можно было набрать и побольше очков, однако отчасти где-то и везло. Главное для команды, что пока удается компенсировать неудачи дома гостевыми играми, где еще не было поражений.

Суперспорт Юнайтед

Борьба за чемпионский титул в Южной Африке, похоже, завершилась еще на старте сезона. Мамелоди Сандаунс, который выиграл шесть последних титулов, уже оформил отрыв от ближайших оппонентов как минимум на семь очков. Как раз один главных преследователей - Суперспорт, который по итогам этого матча может сократить отставание до пяти баллов.

На данный момент представитель Претории занимает третью позицию - на этой же строчке команда завершила предыдущий чемпионат. Из четырех крайних встреч выиграть удалось три, а в поединке против Голден Арроус - пока что главным конкурентом за второе место в Южноафриканской Премьер-лиге - все завершилось поражением.

Помимо чемпионата Суперспорт сейчас вынужден отвлекаться на Кубок Конфедераций КАФ. В решающем этапе квалификации Юнайтед расписал гостевую ничью с Габорбоне Юнайтед из Ботсваны, причем соперник отыгрался на 90+8 минуте. 1 октября состоится ответная игра уже на своем поле.

Интересные факты и история личных встреч

Чиппа и Суперспорт словно сговорились и в последнее время в очных матчах играют исключительно вничью. Три крайних поединка завершились со счетом 1:1, а в целом ничейная серия составляет уже шесть матчей кряду. Увидим ли седьмой матч подряд без победителя?

Прогноз

Чиппа кроме поединка с Мамелоди еще не противостояла серьезным соперникам в текущем чемпионате, поэтому этот матч будет для команды испытанием на прочность. Суперспорт выглядит солиднее, поэтому должен набирать очки. Но следует перестраховаться в случае седьмой подряд ничьей в очной встрече, поэтому возьмем в этом матче нулевую фору на гостей.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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