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Прогноз на матч Челси - Астон Вилла 24 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Челси - Астон Вилла 24 сентября 2023 года
Челси Челси
Премьер-лига Англия 24 сен 2023, 09:00 Челси - Астон Вилла
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Англия, London, Стэмфорд Бридж
Астон Вилла Астон Вилла
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Астон Вилла не проиграет
Коэф.: 1.86
Париматч 4.70
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В шестом туре английского чемпионата лондонский «Челси» на своем поле встретится с «Астон Виллой». Хозяева не улучшили игру по сравнению с прошлым сезоном и снова столкнулись с большими трудностями. Встреча пройдет 24 сентября 2023 года.

«Челси»

Уже привычно для своих поклонников команда идет в нижней части турнирной таблицы, сейчас они занимают 14-е место и после первых пяти туров набрали всего пять очков.

На счету английского гранда в новом сезоне только одна победа – они смогли только у дебютанта Премьер-лиги, «Лутона», который также не набрал ни одного очка.

Если ситуацию не исправить уже сейчас, то сезон для команды может стать потерянным.

В минувшем туре “синие” неожиданно проиграли на своем поле “Ноттингем Форест” и усугубили свое турнирное положение.

«Астон Вилла»

Эта команда выдала феноменальный финиш в прошлом сезоне и также отлично начала новый.

По итогам пяти туров середняк английской Премьер-лиги занимает седьмое место, одержав три победы и потерпев два поражения.

В прошлом сезоне на игру команды повлиял приход Унаи Эмери на позицию главного тренера и в новой кампании “Астон Вилла” наверняка будет вести борьбу за место в европейских соревнованиях.

Интересные факты и прогноз

В последних шести матчах с участием «Астон Виллы» было забито более 2.5 голов, в то время как в трех и четырех домашних играх «Челси» не было забито более 2.5 голов.

Букмекеры снова верят в победу хозяев поля, но пора бы уже пересмотреть свой подход к матчам с участием “Челси”. Предложу вам поставить на то, что вторая команда не проиграет по коэффициенту 1.86.

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Прогноз на матч Астон Вилла не проиграет
Коэф.: 1.86
Париматч 4.70
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