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Прогноз на матч Чехия — Фарерские острова 15 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Чехия - Фарерские острова прогноз
Чехия Чехия
Чемпионат Европы Сегодня, 12:00 Чехия - Фарерские острова
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Международные, Plzen, Doosan Arena Plzen
Фарерские острова Фарерские острова
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.7
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В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Чехии и Фарерских островов. Матч состоится в городе Плзень в воскресенье, 15 октября. Начало встречи запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Чехия

Сборная упорно не может выйти на чемпионат мира, но при этом на уровне континентального футбола выглядит неплохо. Тут и серебро 1996-го года, и пара выходов в четвертьфинал, в том числе на крайнем турнире. Сейчас подопечные Ярослава Шилгавы идут в лидерах, а учитывая провал сборной Польши, выглядят главным фаворитом группы.

На днях чехи уступили Албании, а значит теперь не имеют права на ошибку. В соперниках дальше будут команды Молдовы и Фарерских островов, где обязательно надо брать максимум.

Фарерские острова

Сборная подтвердила свой прогресс, прежде всего, тем, что поднялась в дивизион С Лиги Наций и закрепилась на более высоком уровне. Но в привычных отборах потолком возможностей для этой скромной команды остается спор максимум за предпоследнее место. В этом отборочном цикле для фарерской сборной уже все понятно.

В активе Фарер лишь ничья в первом туре с молдованами. Потом последовали поражения и команда прочно засела на последней строчке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Чехи проиграли на своем поле лишь 2 из последних 16-ти поединков.
  • Фареры в гостях не выигрывали больше трех лет, с сентября 2020-го, когда одолели Андорру.
  • Чехия добилась побед во всех шести очных встречах. Общий счет 15:0.

Прогноз

Чехи спокойно должны побеждать в этом матче. Букмекеры считают, что сделают это они уверенно. Привлекательный коэффициент на Тотал Больше 3, что и будет моей ставкой.

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