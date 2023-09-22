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Прогноз на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед 23 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед 23 сентября 2023 года
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 23 сен 2023, 15:00 Бернли - Манчестер Юнайтед
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Англия, Burnley, Терф Мур
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед
Коэф.: 1.72
Париматч 4.70
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В матче шестого тура чемпионата Англии "Бёрнли" на своем поле будет принимать одного из претендентов на медали "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится 23 сентября 2023 года.

"Бёрнли"

После возвращения в элиту английского футбола дела у команды идут не самым лучшим образом. В четырех сыгранных матчах они набрали лишь один балл и три раза проиграли.

Свое первое очко они заработали в прошлом туре, сыграв вничью против “Нотингем Форест” со счетом 1:2.

Такой старт оставляет “Бернли” на дне турнирной таблицы и шансов на то, что команда сохранит прописку в элите английского футбола остается все меньше.

К слову, в игре против гранда английского футбола у “Бернли” также наверняка возникнут проблемы.

"Манчестер Юнайтед"

После пяти матчей гости набрали шесть очков и занимают13-е место в турнирной таблице.

Такие результаты для "Манчестер Юнайтед" выглядят печально, учитывая их провальное начало на еврокубковой арене, где они уже успели проиграть “Баварии” со счетом 3:4 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Если хозяева выступают примерно на ожидаемом уровне, то "Юнайтед" полностью провалил стартовые туры и теперь им нужно реабилитироваться.

Интересные факты и прогноз на матч

"Бёрнли" проиграл в последних шести из семи матчей.

“Манчестер Юнайтед” проваливает старт сезона второй год подряд, но в прошлой кампании они смогли вернуться в топ-4. Сейчас "красным дьяволам" очень важно набирать очки и они приложат максимум усилий, чтобы обыграть аутсайдера первенства. Буду ставить на победу "Манчестер Юнайтед" с коэффициентом 1.72.

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Прогноз на матч Победа Манчестер Юнайтед
Коэф.: 1.72
Париматч 4.70
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