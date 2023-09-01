Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги 2 сентября состоится матч между Брентфордом и Борнмутом.

Брентфорд

Новичок элиты английского футбола ворвался в новый сезон очень успешно. Команда после трех туров занимает девятое место в таблице с пятью очками, что является прогрессом по сравнению с прошлым сезоном.

Самое примечательное, что Брентфорд пока не потерпел ни одного поражения и в целом демонстрирует хорошие результаты. Если они продолжат выступать на таком уровне, то по итогам сезона могут претендовать на выход в еврокубки.

Пока же речи о том, что Брентфорд будет вести борьбу за выживание в элите английского футбола никто не ведет. Все дело в том, что команда выглядит уверенно как в обороне, так и в атаке. В трех матчах АПЛ они забили шесть голов и пропустили лишь трижды.

Борнмут

В минувшем сезоне “вишни” чудом спаслись от вылета и в новом сезоне их игра вряд ли стала отличаться в лучшую сторону. Команда в первых трех турах набрала лишь один балл, но это можно списать на сложный календарь для Борнмута.

Несмотря на это, остается очевидным тот факт, что Борнмут в этом сезоне также будет вести борьбу за выживание и пока сложно найти причины, по которым эта команда сможет ее выиграть.

Прогноз на матч Брентфорд - Борнмут

Хозяева являются явными фаворитами в этой встрече, хотя и гостей не стоит недооценивать. Мне кажется, что в этом матче обе команды способны забить минимум по одному голу, на что и буду ставить с коэффициентом 1.82.

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