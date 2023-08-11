Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В первом туре нового первенства в чемпионате Англии сыграют "Борнмут" и "Вест Хэм".

"Борнмут"

В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в таблице АПЛ, выполнив свою первоочерёдную задачу - сохранить прописку в элите английского футбола. К слову, “вишни” были на волоске от того, чтобы этот сезон начать во втором по значимости дивизионе страны, но в последних турах исправили ситуацию

В новом же сезоне клуб стремится к чему-то большему и уже пригласил амбициозного тренера. Насколько задачи будут реализованы - покажет лишь время.

Этим летом “Борнмут” провел пять контрольных матчей, в которых выступил довольно неплохо. “Вишни” добыли три победы и потерпели два поражения, что может говорить об успешной адаптации футболистов к схемам нового тренера.

"Вест Хэм Юнайтед"

Этот коллектив полностью провалил сезон на внутренней арене, хотя при этом победил в Лиге конференций. В прошлом сезоне “молотобойцы” финишировали рядом "Борнмутом".

В товарищеских матчах летом лондонский клуб стартовал с трех подряд побед, после чего сыграл вничью и проиграл.

История противостояния и прогноз

Последние три встречи между "Борнмутом" и "Вест Хэмом" в АПЛ завершились победами последних.

Букмекеры же считают, что в этом противостоянии шансы у "Вест Хэма Юнайтед" и "Борнмута" примерно равны. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2,75, а на победу гостей - 2,55.

Нам же кажется, что провал в АПЛ от “Вест Хэма” в прошлом сезоне был случайностью и в этом сезон этого не повторится. Предлагаем поставить на "молотобойцев" с нулевой форой.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram