Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года
В первом туре нового первенства в чемпионате Англии сыграют "Борнмут" и "Вест Хэм".
"Борнмут"
В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в таблице АПЛ, выполнив свою первоочерёдную задачу - сохранить прописку в элите английского футбола. К слову, “вишни” были на волоске от того, чтобы этот сезон начать во втором по значимости дивизионе страны, но в последних турах исправили ситуацию
В новом же сезоне клуб стремится к чему-то большему и уже пригласил амбициозного тренера. Насколько задачи будут реализованы - покажет лишь время.
Этим летом “Борнмут” провел пять контрольных матчей, в которых выступил довольно неплохо. “Вишни” добыли три победы и потерпели два поражения, что может говорить об успешной адаптации футболистов к схемам нового тренера.
"Вест Хэм Юнайтед"
Этот коллектив полностью провалил сезон на внутренней арене, хотя при этом победил в Лиге конференций. В прошлом сезоне “молотобойцы” финишировали рядом "Борнмутом".
В товарищеских матчах летом лондонский клуб стартовал с трех подряд побед, после чего сыграл вничью и проиграл.
История противостояния и прогноз
Последние три встречи между "Борнмутом" и "Вест Хэмом" в АПЛ завершились победами последних.
Букмекеры же считают, что в этом противостоянии шансы у "Вест Хэма Юнайтед" и "Борнмута" примерно равны. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2,75, а на победу гостей - 2,55.
Нам же кажется, что провал в АПЛ от “Вест Хэма” в прошлом сезоне был случайностью и в этом сезон этого не повторится. Предлагаем поставить на "молотобойцев" с нулевой форой.
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