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Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Борнмут - Вест Хэм Юнайтед 12 августа 2023 года
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 12 авг 2023, 10:00 Борнмут - Вест Хэм
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- : -
Англия, Bournemouth, Виталити
Вест Хэм Вест Хэм
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.8
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В первом туре нового первенства в чемпионате Англии сыграют "Борнмут" и "Вест Хэм".

"Борнмут"

В прошлом сезоне команда заняла 16-е место в таблице АПЛ, выполнив свою первоочерёдную задачу - сохранить прописку в элите английского футбола. К слову, “вишни” были на волоске от того, чтобы этот сезон начать во втором по значимости дивизионе страны, но в последних турах исправили ситуацию

В новом же сезоне клуб стремится к чему-то большему и уже пригласил амбициозного тренера. Насколько задачи будут реализованы - покажет лишь время.

Этим летом “Борнмут” провел пять контрольных матчей, в которых выступил довольно неплохо. “Вишни” добыли три победы и потерпели два поражения, что может говорить об успешной адаптации футболистов к схемам нового тренера.

"Вест Хэм Юнайтед"

Этот коллектив полностью провалил сезон на внутренней арене, хотя при этом победил в Лиге конференций. В прошлом сезоне “молотобойцы” финишировали рядом "Борнмутом".

В товарищеских матчах летом лондонский клуб стартовал с трех подряд побед, после чего сыграл вничью и проиграл.

История противостояния и прогноз

Последние три встречи между "Борнмутом" и "Вест Хэмом" в АПЛ завершились победами последних.

Букмекеры же считают, что в этом противостоянии шансы у "Вест Хэма Юнайтед" и "Борнмута" примерно равны. Коэффициент на победу хозяев поля составляет 2,75, а на победу гостей - 2,55.

Нам же кажется, что провал в АПЛ от “Вест Хэма” в прошлом сезоне был случайностью и в этом сезон этого не повторится. Предлагаем поставить на "молотобойцев" с нулевой форой.

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Коэф.: 1.8
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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