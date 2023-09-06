Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года
7 сентября сборная Болгарии сыграет против сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве.
Сборная Болгарии
В последние годы команда не радует поклонников положительными результатами, ни разу не пробившись через квалификацию на большие турниры. Последний раз Болгария играла в основной части европейского чемпионата в 2004 году.
В текущей отборочной кампании на Евро-2024 болгарские футболисты практически лишились шансов на выход в финальную часть турнира. После четырех матчей у них всего два очка и предпоследнее место в группе.
В стартовых двух турах отбора Болгария потерпела поражения: сперва уступила дома Черногории 0:1, а затем проиграла гостевой матч Венгрии 0:3.
В следующих двух матчах болгары добились ничейного результата со скромной Литвой 1:1 в гостях и с таким же счетом сыграли в домашнем матче против Сербии.
Сборная Ирана
Многие годы эта сборная является одной из сильнейших команд в азиатском футболе. Три раза в своей истории они выигрывали континентальное первенство и часто участвуют в чемпионатах мира.
Квалификацию на ЧМ-2022 в Катаре они прошли без каких-либо проблем, а на самом мировом первенстве заняли третье место в группе, где играли с Англией, США и Уэльсом.
После мирового чемпионата Иран официальных матчей не проводил. Было две товарищеских встречи: с Россией 1:1 и с Кенией – 2:1.
Интересно, что ранее эти две команды никогда не встречались.
Прогноз на матч
Иран выглядит явным фаворитом, хотя на их победу установлен достаточно высокий коэффициент 2.32. Буду ставить на Иран с форой 0 с коэффициентом 1.65.
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