Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

7 сентября сборная Болгарии сыграет против сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве.

Сборная Болгарии

В последние годы команда не радует поклонников положительными результатами, ни разу не пробившись через квалификацию на большие турниры. Последний раз Болгария играла в основной части европейского чемпионата в 2004 году.

В текущей отборочной кампании на Евро-2024 болгарские футболисты практически лишились шансов на выход в финальную часть турнира. После четырех матчей у них всего два очка и предпоследнее место в группе.

В стартовых двух турах отбора Болгария потерпела поражения: сперва уступила дома Черногории 0:1, а затем проиграла гостевой матч Венгрии 0:3.

В следующих двух матчах болгары добились ничейного результата со скромной Литвой 1:1 в гостях и с таким же счетом сыграли в домашнем матче против Сербии.

Сборная Ирана

Многие годы эта сборная является одной из сильнейших команд в азиатском футболе. Три раза в своей истории они выигрывали континентальное первенство и часто участвуют в чемпионатах мира.

Квалификацию на ЧМ-2022 в Катаре они прошли без каких-либо проблем, а на самом мировом первенстве заняли третье место в группе, где играли с Англией, США и Уэльсом.

После мирового чемпионата Иран официальных матчей не проводил. Было две товарищеских встречи: с Россией 1:1 и с Кенией – 2:1.

Интересно, что ранее эти две команды никогда не встречались.

Прогноз на матч

Иран выглядит явным фаворитом, хотя на их победу установлен достаточно высокий коэффициент 2.32. Буду ставить на Иран с форой 0 с коэффициентом 1.65.

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