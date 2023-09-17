"Манчестер Юнайтед"

Команда в прошлом сезоне смогла выполнить ту задачу, ради которой и звали в 2022-м тен Хага. Кроме 3-го места в АПЛ, еще и Эрик в придачу добавил трофей, в виде победы в Кубке Лиги Англии. Но и тогда были вопросы по игре и результатам "красных дьяволов", и, не в последнюю очередь, и невероятный вылет из Лиги Европы от нестабильной "Севильи". Не забываем о новом ворохе проблем с игроками: скандал вокруг поведения Антони, трения с Джейдоном Санчо - оба теперь выведены за пределы состава. В итоге не удивительно, что в первых поединках нового сезона "манкунианцы" не впечатляли на фоне серьезных противников, и даже "Вулверхэмптон" с "Ноттингем Форест" обыгрывали натужно.

Статистика личных встреч

В 11 сыгранных очных поединках Лиги чемпионов немцы выиграли четырежды при паре поражений. Но среди побед МЮ - и "тот самый", легендарный финал 1999 года.

Прогноз

Букмекеры не верят в то, что у гостей из Англии есть шансы хотя бы на ничью. Можно даже подумать о варианте с форой "-1 гол" (коэффициент - 1,99).