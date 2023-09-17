Прогноз на матч Бавария - Манчестер Юнайтед 20 сентября 2023 года
20 сентября на "Альянц-Арене" (Мюнхен)пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов,в котором "Бавария" встретится с "Манчестер Юнайтед".Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
"Бавария"
Клуб для того, чтобы спасти прошлый сезон, пошел на лихорадочную тренерскую рокировку уже в середине весны. Но что показал Тухель, так это фартовость - ему банально повезло, что "Боруссия" в Дортмунде в последнем туре оступилась, и ее ничья имела вес "серебряной салатницы". Но при этом уже при Томасе "рекордмайстеры" вылетали из кубка Германии и Лиги чемпионов. А после летних каникул дебют 100-миллионного Кейна превратился в 0-3 с "РБ Лейпциг", кстати, в поединке за еще 1 трофей, Суперкубок страны. Впрочем, потом Харри начал и забивать, и раздавать, а его новая команда в Бундеслиге начала с привычного, штампования очков. Самым сложным был крайний соперник, "Байер", и не зря встречу с ним решили сместить уже на вечер пятницы, чтобы было время восстановиться до старта на международной арене.
"Манчестер Юнайтед"
Команда в прошлом сезоне смогла выполнить ту задачу, ради которой и звали в 2022-м тен Хага. Кроме 3-го места в АПЛ, еще и Эрик в придачу добавил трофей, в виде победы в Кубке Лиги Англии. Но и тогда были вопросы по игре и результатам "красных дьяволов", и, не в последнюю очередь, и невероятный вылет из Лиги Европы от нестабильной "Севильи". Не забываем о новом ворохе проблем с игроками: скандал вокруг поведения Антони, трения с Джейдоном Санчо - оба теперь выведены за пределы состава. В итоге не удивительно, что в первых поединках нового сезона "манкунианцы" не впечатляли на фоне серьезных противников, и даже "Вулверхэмптон" с "Ноттингем Форест" обыгрывали натужно.
Статистика личных встреч
В 11 сыгранных очных поединках Лиги чемпионов немцы выиграли четырежды при паре поражений. Но среди побед МЮ - и "тот самый", легендарный финал 1999 года.
Прогноз
Букмекеры не верят в то, что у гостей из Англии есть шансы хотя бы на ничью. Можно даже подумать о варианте с форой "-1 гол" (коэффициент - 1,99).
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