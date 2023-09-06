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Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года
Австрия Австрия
Международные товарищеские матчи 07 сен 2023, 14:30 Австрия - Молдавия
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Международные,
Молдавия Молдавия
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.65
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7 сентября сборная Австрии встретится с командой Молдовы в рамках товарищеской встречи.

Австрия

Для команды Австрии предстоящий матч с Молдовой будет главной проверкой перед по-настоящему судьбоносной игрой против Швеции в отборе на Евро-2024.

На данный момент подопечные Ральфа Рангника имеют отличные возможности закончить отборочный цикл к чемпионату Европы-2024 на первом месте. Для того, чтобы приблизиться к мечте, им нужно обыгрывать шведов, идущих на третьей строчке.

Сборная Австрии после четырех матчей набрала десять очков и в настоящее время лидирует в своей группе.

В марте австрийская команда победила Азербайджан и Эстонию, а в июне была ничья с Бельгией и победа над Швецией

Интересно, что перед очной игрой с Молдовой сборная Австрии уже шесть матчей не проигрывает, выиграв пять из них.

Молдова

Сборная Молдовы имеет неплохие шансы на выход в финальную часть Евро, что может стать громкой сенсацией. Команда еще никогда в своей истории не принимала участие в финальной части крупного турнира.

Весной подопечные Сергея Клещенко провел два матча и оба раза сыграли вничью: с Фарерскими островами (1:1) и Чехией (0:0).

После этого было поражение от Албании и сенсационная победа над Польшей (3:2). Интересно, что молдаване проигрывали со счетом 0:2, но во втором тайме забили три мяча.

В последних 12 матчах Молдова потерпела всего четыре поражения.

Прогноз и ставка

Эксперты уверены в том, что футболистам сборной Австрии удастся победить. При этом ставить на столь маленький коэффициент смысла нет. Я предлагаю поставить на победу Австрии с форой -2 с коэффициентом 1.65.

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Прогноз на матч П1(-2)
Коэф.: 1.65
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