Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя 11 октября 2023 года

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В полуфинальном матче Кубка японской Лиги встретятся Ависпа Фукуока и Нагоя. Матч состоится на Бест Дэнки Стэдиум в среду, 11 октября. Начало встречи запланировано на 12:00 по среднеевропейскому времени.

Ависпа Фукуока

Клуб был основан в 1982 году. За всю свою историю команда провела в элитном дивизионе японского футбола, J-Лиге, всего десять сезонов. Ависпа Фукуока является старейшим футбольным клубом Японии, который никогда не побеждал в национальных турнирах. Лучшим достижением является 8-е место в сезоне 2021-го года.

В этом году команда пока идет на восьмой позиции. За 29 матчей «осы» набрали 45 очков. До третьего места, дающего право играть в Лиге Чемпионов Азии, отрыв 5 пунктов.

Нагоя

Нагоя основана в 1939 году как футбольная секция компании Тойота. В начале 90-х годов клуб стал одним из основателей J-Лиги. Расцвет команды пришелся на середину 90-х годов прошлого века. В то время Нагою тренировал Арсен Венгер, а в составе команды выступали такие звезды мирового футбола как Гари Линекер и Драган Стойкович.

Команда становилась чемпионом Японии, а также выигрывала Кубок Императора и Суперкубок Японии.

В нынешнем чемпоинате J-Лиги Нагоя идет на шестой позиции, в активе команды 47 набранных очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ависпа Фукуока проиграла лишь один из восьми последних домашних матчей.

Нагоя выиграла лишь один матч из предыдущих 11-ти.

В личных встречах перевес на стороне гостей.

Прогноз

Букмекеры не отдают предпочтения ни одной из сторон. Учитываю плохую форму Нагои, ставить буду на победу хозяев с форой 0.

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